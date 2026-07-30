최대호 안양시장 "평촌의 100년 마스터플랜, 주민 참여가 확실한 밑거름"

AI 핵심 요약beta
- 안양시가 30일 평촌신도시 재정비 위해
- 8월 7일까지 공원녹지·보행체계 등 설문조사했다.
- 도보 500m 내 의료·돌봄 인프라 반영해
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8월 7일까지 온라인·서면 설문 진행...주민 선택형 정비 모델 구축
입체적 그린 네트워크·도보 500m 이내 고령층 돌봄 등 '평촌형 AIP' 구현
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시가 녹지와 주민 복지가 어우러진 지속 가능한 평촌신도시 재정비를 추진하기 위해 주민들의 생생한 목소리를 직접 청취한다.
안양시는 추진 중인 '평촌신도시 공원녹지 및 보행체계 가이드라인 수립 용역'과 '평촌신도시 생활 사회기반시설(SOC) 조성·활용 검토 용역'의 기초자료를 확보하고자 주민 대상 설문조사를 오는 8월 7일까지 진행한다고 30일 밝혔다.
이번 조사는 지난 5월 착수보고회 이후 실제 정비계획에 반영할 필수 시설과 주민 수요를 면밀히 파악하기 위한 후속 절차다.
시는 두 용역을 유기적으로 연계해 주민 누구나 도보로 접근할 수 있는 녹색 생활권을 조성하고 살던 지역에서 건강한 노후를 보낼 수 있는 '평촌형 지역사회 계속거주(AIP·Aging in Place)' 모델을 실현할 계획이다.
'공원녹지 및 보행체계 설문'은 현행 공원·보행환경의 이용 실태와 불편 사항을 분석해 입체적 그린 네트워크 구축 및 구역별 공공보행통로 가이드라인 수립에 활용된다.
'생활 SOC 주민수요 설문'은 단순 여가 시설 확충을 넘어 구역별·세대별 수요를 반영한 고령층 돌봄·보건·문화 중심의 맞춤형 인프라를 구축하는 데 반영할 예정이다.
특히 도보 500m 이내 접근성을 고려한 의료·돌봄·주거 인프라 연계 등 전문가 의견을 문항에 담아 정비 방향의 완성도를 끌어올렸다. 설문조사는 QR코드를 활용한 온라인 방식과 조사지를 통한 현장 직접 조사를 병행한다.
최대호 안양시장은 "평촌의 미래는 결국 그곳에 살아갈 주민들이 직접 그리는 것"이라며 "주민 한 분 한 분의 의견이 100년 지계의 마스터플랜을 완성하는 밑거름이 되는 만큼 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 강조했다.
1141world@newspim.com