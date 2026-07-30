가평군, 내수면 수산자원 조성 위한 방류사업 확대

AI 핵심 요약beta
- 가평군이 29일 북한강·자라섬에 쏘가리 치어 1만6000마리를 방류했다.
- 내수면 어족자원 보호와 수생태계 회복, 어업인 소득 증대를 추진했다.
- 군은 뱀장어·다슬기 등 추가 방류와 자원 관리도 이어가기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[가평=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 가평군이 내수면 수산자원 조성사업의 일환으로 북한강과 자라섬 일대에 쏘가리 치어를 방류하며 내수면 어족자원 증식과 생태계 회복에 속도를 내고 있다.
가평군은 지난 29일 북한강과 자라섬 주변 수역에 쏘가리 치어 약 1만6000 마리를 방류했다고 30일 밝혔다. 이번 방류는 내수면 어족자원 보호와 수생태계 균형 회복과 어업인 소득 증대를 목표로 추진 중인 수산종자 방류사업의 하나로 진행됐다.
군은 방류 대상지를 선정하기 위해 어업활동 분야 전문가 자문을 거쳐 수산종자의 생존율과 서식환경 등을 종합적으로 검토했으며 지역 어업인과 관계 공무원이 함께 방류 작업에 참여해 사업의 실효성을 높였다는 설명이다.
가평군은 올해 내수면 수산자원 조성을 위해 뱀장어, 다슬기, 대농갱이, 동자개, 쏘가리 등 5개 어종을 대상으로 방류사업을 추진하고 있다. 군은 지난 5월 북한강 일대에 뱀장어와 대농갱이 치어 7만6000 마리를 방류했고 6월에는 다슬기 약 445만 마리를 추가로 방류하는 등 내수면 어족자원 회복을 위한 사업을 지속적으로 이어오고 있다.
군은 수산종자 방류뿐 아니라 낚시터 환경개선사업과 외래어종 퇴치를 위한 수매지원사업 등 다양한 내수면 수산자원 관리 정책도 병행 추진하고 있다. 하반기에는 동자개 방류사업도 진행해 내수면 생태계 건강성과 어족자원 다양성을 높인다는 계획이다.
군 관계자는 "내수면 수산자원 조성은 건강한 생태계를 보전하는 것은 물론 어업인의 안정적인 소득 기반을 마련하는 중요한 사업"이라며 "앞으로도 지속적인 수산종자 방류와 체계적인 자원 관리로 풍부한 내수면 어족자원을 조성하고 친환경 생태관광도시 가평을 만들어 가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com