现代汽车瞄准巴西市场 混动、SUV和氢能成重点

纽斯频通讯社首尔7月30日电 韩国现代汽车集团30日表示，将通过扩大符合巴西市场需求的混合动力汽车、运动型多用途汽车（SUV）和氢能业务布局，进一步夯实在巴西市场的中长期发展基础。

图为现代汽车集团会长郑义宣在巴西工厂视察生产线。【图片=现代汽车提供】

现代汽车会长郑义宣日前借李在明总统对巴西进行国事访问之机，作为韩国经济代表团成员，于当地时间27日前往位于圣保罗州皮拉西卡巴的现代汽车巴西工厂考察，听取当地生产经营情况及中长期发展战略汇报，并参观了中南美地区研发中心和生产线。

现代汽车巴西工厂于2012年建成投产，年产能约20万辆，主要生产面向巴西市场的HB20、Creta和i20等车型。

公司表示，巴西年汽车市场需求约250万辆，是全球主要汽车市场之一，同时拥有稀土、石墨等新能源汽车关键原材料资源。本地市场以汽油和乙醇混合燃料汽车为主，整车进口关税为35%，因此推进本地化生产和动力系统本地化是提升市场竞争力的重要举措。

现代汽车指出，近年来，包括比亚迪在内的中国汽车企业持续扩大在巴西市场布局。比亚迪已收购原福特巴西工厂并启动本地化生产，今年上半年品牌销量排名由去年同期的第八位升至第四位。

郑义宣表示，为提升中长期竞争力，应进一步加强当地研发能力建设，积极推进动力系统本地化。

根据现代汽车规划，未来将进一步丰富巴西市场SUV产品阵容，推出适应当地燃料环境的环保车型。预计SUV和跨界运动型多用途汽车（CUV）在巴西汽车市场的占比将由2025年的43.0%提高至2030年的51.2%。

公司计划扩大Creta销量，并于2030年前陆续推出覆盖多个细分市场的SUV车型。今年6月开始生产的i20也将与HB20共同开拓巴西B级车市场。

在新能源汽车领域，现代汽车集团将加快开发可同时使用汽油和乙醇燃料的柔性燃料混合动力系统（FFV-HEV），并计划优先应用于SUV车型。此外，公司还在研究小型电动汽车本地化生产方案。

数据显示，今年上半年现代汽车在巴西销售汽车9.6723万辆，同比增长12.1%，创2019年以来同期新高，市场份额为7.1%，品牌销量排名第五。

郑义宣表示，面对巴西产业环境变化和新的市场竞争格局，现代汽车集团将积极应对挑战，为巴西业务实现新的发展提供支持。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社