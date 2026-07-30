三星电子第二季度营收和营业利润均创历史新高

纽斯频通讯社首尔7月30日电 韩国三星电子30日发布业绩报告称，受人工智能（AI）半导体需求持续增长带动，公司今年第二季度营业收入和营业利润均创季度历史新高。

三星电子。【图片=纽斯频通讯社】

根据三星电子公布的数据，按合并财务报表口径，公司第二季度实现营业收入171.5万亿韩元，营业利润89.5万亿韩元（约合人民币4198.3亿元）。营业收入环比增加37.6万亿韩元，营业利润增加32.3万亿韩元；与去年同期相比，营业利润增长1813%。

分业务来看，负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门成为业绩增长的主要动力。受人工智能和服务器市场需求旺盛带动，存储芯片需求保持强劲，DRAM（动态随机存取存储器）和NAND闪存销量均创历史新高，DS部门季度业绩继第一季度后再次刷新纪录。

负责终端业务的设备体验（DX）部门受高端产品及搭载人工智能功能产品销量增长带动，营业收入同比增加，但受存储器等主要零部件成本上涨影响，营业利润同比下降。

研发投入方面，三星电子第二季度研发支出达16万亿韩元，创季度历史新高。三星电子表示，将继续加大人工智能领域投入，强化技术竞争力，提升高附加值产品竞争优势。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社