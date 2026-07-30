방탄소년단 '아이돌' 뮤비, 조회수 14억뷰 돌파…팀 통산 5번째

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단이 30일 ‘아이돌’ 뮤비 14억뷰를 돌파했다.
- ‘아이돌’은 팀 통산 5번째 14억뷰 기록을 세웠다.
- 발매 직후 빌보드 11위·영국 21위에 올랐다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단의 '아이돌(IDOL)' 뮤직비디오가 조회수 14억뷰를 돌파했다.
30일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 지난 2018년 8월 발매된 방탄소년단의 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결-앤서(LOVE YOURSELF 結-Answer)'의 타이틀곡 '아이돌' 뮤직비디오 유튜브 조회수가 29일 14억회를 넘었다.
이로써 '아이돌'은 '다이너마이트(Dynamite)', '작은 것들을 위한 시', '디엔에이(DNA)', '마이크 드롭(MIC Drop)', 리믹스에 이어 팀 통산 5번째로 14억뷰를 달성했다.
'아이돌' 영상은 열대 사바나 초원과 북청 사자놀이, 유로-아시안 건축 및 한국 전통 양식을 차용한 화려한 세트를 배경으로 흥겨운 축제 분위기를 담았다. 안무에는 아프리칸 댄스 구아라구아라와 한국 무용이 섞였다. 한국의 사물놀이와 탈춤이 어우러진 퍼포먼스에 그래픽 효과가 더해진 화려한 영상이 시선을 끈다.
해당 음원은 공개 직후 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100' 에서 11위에 올랐고 영국 '오피셜 싱글 차트 톱 100' 21위에 들었다. 뮤직비디오는 2018년 11월에 개최된 미국 음악 및 영화, TV 분야 시상식 '2018 이 피플스 초이스 어워드(E! People's Choice Awards)'에서 '올해의 뮤직비디오'상을 수상한 바 있다.