韩金融部门推出加强单一股票杠杆ETF监管措施应对股市波动

纽斯频通讯社首尔7月30日电 韩国政府29日晚召开紧急市场形势检查会议，决定推出包括加强单一股票杠杆交易型开放式指数基金（ETF）监管在内的一系列追加措施，以应对近期资本市场剧烈波动。

韩国副总理兼财政经济部长官具润哲29日晚7时在首尔政府办公大楼主持召开会议，围绕近期国内外金融市场走势及后续应对措施进行了讨论。【图片=纽斯频通讯社】

据财政经济部消息，副总理兼财政经济部长官具润哲当天晚7时在首尔政府办公大楼主持召开会议，与会人员包括韩国银行行长申铉松、金融委员会委员长李亿远、金融监督院院长李灿珍以及青瓦台经济增长首席秘书河骏坰等。会议围绕近期国内外金融市场走势及后续应对措施进行了讨论。

会议决定，对被认为加剧市场波动的单一股票杠杆ETF研究设定个人投资额度限制，并提高相关交易成本，引入模拟交易制度，进一步加强高风险金融产品的准入和交易监管。

韩国综合股价指数（KOSPI）继28日下跌10.84%后，29日再跌5.98%，收于5663.24点。韩国股市连续两天触发熔断机制，为韩国资本市场历史上首次。与上月底相比，KOSPI累计跌幅达28.9%，远高于美国（-0.4%）、欧洲（0.5%）、日本（-11.0%）、中国（-6.9%）和台湾地区（-9.8%）跌幅。

韩国政府认为，中国存储芯片企业扩大产能导致半导体板块投资情绪恶化，加之美国大型科技企业融资担忧以及市场资金供求不稳定等因素叠加，引发近期股市大幅波动。

当天，韩国国会在相关委员会会议上质询金融监管部门对单一股票杠杆ETF风险管理情况。具润哲表示，对产品推出过程中风险审查不够充分"深感歉意"。金融委员会委员长李亿远和金融监督院院长李灿珍也分别表示歉意，并承认在监管方面存在不足。

根据韩国政府公布的措施，除研究对个人投资者设置单一股票杠杆ETF投资额度外，还将考虑将相关投资金额限制在个人全部投资金额的20%以内，提高相关交易成本，并借鉴韩国期货市场相关制度，引入防范过度交易措施。

韩国政府还将在线下投资者教育基础上引入模拟交易制度，并完善相关法律依据，以便监管部门在市场出现紧急情况时依法采取调整杠杆倍数等市场稳定措施。此前公布的3000万韩元基础保证金制度将于7月31日起实施，目前单一股票ETF新产品上市及相关广告已暂停。

此外，韩国政府表示，将同步推进资本市场制度改革，通过提升上市公司企业价值、改善公司治理结构以及推进KOSDAQ市场制度改革等措施，增强资本市场长期竞争力。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社