【韩股收盘】 韩股市两大市场首次连续两天触发熔断机制

纽斯频通讯社首尔7月29日电 韩国股市29日连续第二个交易日大幅下跌，韩国综合股价指数（KOSPI）和创业板指数（KOSDAQ）双双触发熔断机制。这是韩国股市历史上首次出现两大市场连续两个交易日同时暂停交易的局面。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所29日公布的数据显示，KOSPI指数收报5663.24点，较前一交易日下跌360.42点，跌幅5.98%；KOSDAQ指数继前一交易日下跌7.72%后，当天再跌43.17点，跌幅6.12%，收于662.68点。

当天，KOSPI指数开盘一度上涨104.69点，报6128.35点，但随后快速回落，盘中跌破6000点关口。KOSDAQ指数开盘上涨9.18点至715.03点，随后同样转跌，盘中一度失守650点。

随着市场跌幅扩大，韩国交易所先后在KOSPI和KOSDAQ市场启动程序化交易临时限制措施和一级熔断机制。

韩国交易所表示，这是韩国股市历史上首次出现KOSPI和KOSDAQ市场同时连续两个交易日触发熔断机制。此前，KOSDAQ市场仅在2008年全球金融危机期间（10月23日至24日）和2011年美国主权信用评级遭下调期间（8月8日至9日）出现过连续两个交易日触发熔断的情况，此次为第三次。

资金流向方面，KOSPI市场个人投资者和外国投资者分别净卖出2.9265万亿韩元和7911亿韩元，机构投资者净买入3.6301万亿韩元。KOSDAQ市场方面，个人投资者和外国投资者分别净买入1462亿韩元和3351亿韩元，机构投资者净卖出1936亿韩元。

个股方面，KOSPI市值排名靠前的大部分股票收跌。其中，SK海力士下跌9.61%，三星电子下跌5.23%，SK Square下跌8.11%，三星电机下跌7.63%，LG新能源下跌4.30%，三星生物制剂下跌4.52%，KB金融下跌3.09%，三星生命下跌6.84%，现代汽车下跌2.88%，HD现代重工业下跌3.77%。赛尔群上涨1.47%，成为市值前列股票中唯一上涨个股。

Kiwoom证券表示，SK海力士业绩表现不佳以及中东地缘政治风险对市场造成一定影响，但当天股市大幅下跌的主要原因是投资者情绪崩溃引发的恐慌性抛售。目前韩国股市估值已降至历史较低水平，但市场情绪仍十分低迷，建议投资者关注美国大型科技企业业绩及美联储议息结果等可能影响市场走势的重要因素，而非盲目跟随抛售。

此外，当天首尔外汇市场韩元对美元汇率收于1美元兑1446.7韩元，较前一交易日上涨15.8韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社