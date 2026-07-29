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[MLB] 3경기 만에 돌아온 이정후, 밀워키전 4타수 1안타...시즌 타율 0.301

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  • 이정후가 29일 밀워키전에서 복귀해 1안타를 기록하며 시즌 타율 3할을 유지했다
  • 이정후는 팔꿈치 사구 후 정밀검사에서 이상 없었으나 보호 차원으로 2경기 결장한 뒤 3경기 만에 선발로 돌아왔다
  • 샌프란시스코는 투타 부진 끝에 밀워키에 2-8로 패해 시즌 45승 62패, 서부지구 4위를 유지했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 샌프란시스코의 이정후가 사구 부상을 털어내고 3경기 만에 복귀해 안타를 생산하며 3할 타율을 지켜냈다.

이정후는 29일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키와 홈경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 1안타 2삼진을 기록했다. 시즌 타율은 0.302에서 0.301(365타수 110안타)로 소폭 하락했지만 3할 타율은 유지했다.

[샌프란시스코 로이터=뉴스핌] 샌프란시스코의 이정후. 2026.07.29 wcn05002@newspim.com

이정후는 지난 26일 LA 에인절스전에서 상대 투수가 던진 공에 오른쪽 팔꿈치를 맞아 교체됐고, 이후 정밀 검사에서 구조적인 손상이 발견되지 않았다. 하지만 보호 차원에서 27일과 28일 두 경기를 쉬었고, 이날 3경기 만에 선발 라인업에 복귀했다.

복귀전 초반 타격감은 다소 아쉬웠다. 1회말 2사 1, 2루 첫 타석에서는 밀워키 선발 로건 헨더슨의 시속 150.2㎞ 직구에 헛스윙 삼진을 당했다. 이어 4회말 1사 1루에서도 헨더슨의 직구를 공략하지 못하며 다시 삼진으로 물러났다.

7회말 선두타자로 나선 세 번째 타석에서는 바뀐 투수 크레이그 요호를 상대로 유격수 땅볼에 그쳤다. 그러나 마지막 타석에서는 특유의 정확한 타격을 선보였다.

팀이 2-8로 뒤진 9회말 선두타자로 등장한 이정후는 밀워키 우완 불펜 아브네르 우리베의 시속 157.7㎞ 싱커를 받아쳐 우전 안타를 기록했다. 이어 그랜트 맥크레이의 내야 안타 때 2루까지 진루하며 득점 기회를 만들었지만, 1사 1, 2루에서 드루 캐버노가 병살타를 치면서 홈을 밟지는 못했다.

샌프란시스코는 선발과 불펜이 모두 흔들리며 밀워키 타선을 막지 못했다. 8회말 브라이스 엘드리지가 투런 홈런을 터뜨리며 영패는 면했지만, 결국 2-8로 패해 2연승 도전에 실패했다.

이날 패배로 샌프란시스코는 시즌 전적 45승 62패를 기록하며 내셔널리그 서부지구 4위에 머물렀다.

wcn05002@newspim.com

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