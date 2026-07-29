신용한 충북지사, 국회·정부 상대로 핵심 현안 국비·정책지원 요청

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SOC·반도체·유니버시아드·돔구장 등 건의

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 신용한 충북지사가 29일 국회를 찾아 국회의장과 국토교통부 장관, 여당 지도부 등을 잇따라 면담하며 핵심 현안 해결을 위한 광폭 행보를 이어갔다.

충북도에 따르면 신 지사는 이날 조정식 국회의장, 한병도 원내대표, 김윤덕 국토교통부 장관, 이재정 국회 문화체육관광위원장 등을 차례로 만나 충북 주요 현안에 대한 정책·재정 지원을 건의했다.

29일 신용한 충북지사(오른쪽)가 김윤덕 국토교통부 장관(왼쪽)을 만나 지역 현안을 설명하며 정책 지원을 요청하고 있다. [사진=충북도] 2026.07.29 baek3413@newspim.com

신 지사는 먼저 김윤덕 국토교통부 장관과 국회 국토교통위원회 간사인 복기왕 의원을 만나 충북 미래 성장을 견인할 핵심 사회간접자본(SOC) 사업의 국가 계획 반영을 요청했다.

건의 대상은 ▲제5차 국가철도망 구축 계획 반영 사업 6건 ▲제3차 고속도로 건설 계획 반영 사업 2 ▲제7차 공항 개발 종합 계획 반영 사업 1건 등 총 9개 사업이다. 신 지사는 이들 사업이 충북과 중부권의 성장 축 재편과 국가 균형 발전에 기여할 수 있다고 설명하며 정부의 적극적인 지원을 당부했다.

이어 조정식 국회의장과 한병도 원내대표를 만나 ▲수도권 2차 공공기관 이전▲충청권 광역 반도체 클러스터 지정▲2027 충청 유니버시아드 대회 성공 개최 지원 등 충북 미래 경쟁력과 국가 균형 발전을 위한 핵심 현안을 설명하고 국회 차원의 관심과 지원을 요청했다.

신 지사는 수도권 2차 공공기관 이전과 관련해 "국가 균형 발전의 핵심 정책인 만큼 조속한 추진이 필요하다"며 "1차 이전에서 시장형 공기업이 배치되지 못한 충북 혁신도시에 경쟁력 있는 공공기관이 이전될 수 있도록 국회의 정책적 뒷받침이 필요하다"고 강조했다.

그는 오는 8월 시행되는 '반도체 산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법'을 언급하며 "충청권 반도체 산업벨트를 아우르는 광역 반도체 클러스터가 지정될 수 있도록 국회가 적극적으로 관심을 가져달라"고 말했다.

신 지사는 이재정 국회 문화체육관광위원장과의 면담에서 충북 문화·체육·관광 인프라 확충을 위한 핵심 사업을 제안했다. 우선 충청권 메가시티를 대표하는 초광역 체육·문화 거점 조성을 목표로 문화체육관광부 '돔구장 건립 지원' 공모 추진 시 청주가 최적 후보지로 선정될 수 있도록 지원을 해달라고 했다.

또 충북 관광 산업의 체계적인 성장 기반을 마련하고 관광 분야 창업 촉진과 청년 일자리 창출을 위한 '충북도 관광기업지원센터' 조성도 제안했다.

신 지사는 "충북은 대한민국의 중심에서 국가 균형 발전을 견인하고 첨단 산업과 문화·관광, 교통의 새로운 성장 축으로 도약할 충분한 잠재력을 갖춘 지역"이라며 "국회·정부와의 긴밀한 협력을 바탕으로 충북의 핵심 현안을 반드시 정책과 예산으로 연결해 도민이 체감하는 성과를 만들어 가겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com