[오늘날씨] 전국 무더위·열대야 기승...최고 38도

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 30일 전국에 무더위와 열대야가 기승할것으로 예보했다.
- 30일 아침 최저기온은 21~28도, 낮 최고기온은 32~38도로 대부분 지역에서 30도 중반을 넘기겠다.
- 경남 등 일부 지역은 체감온도 38도 이상으로 야외활동 자제가 당부되며, 미세먼지는 전국이 '좋음'~'보통' 수준이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 목요일인 30일은 전국 대부분 지역에서 무더위와 열대야가 기승을 부릴 전망이다. 낮 최고기온은 38도로 예보됐다.
기상청에 따르면 이날 우리나라는 중부지방과 전라권에 가끔 구름이 많겠고, 경상권과 제주도는 대체로 맑겠다.
경남 지역은 최고 체감 온도가 생명을 위협하는 수준인 38도 이상으로 올라 야외활동 자제가 당부된다.
아침 최저기온은 21~28도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 24도 ▲강릉 28도 ▲청주 25도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 25도 ▲울산 25도 ▲포항 26도 ▲제주 27도다.
낮 최고기온은 32~38도로 예상된다. ▲서울 34도 ▲인천 33도 ▲수원 32도 ▲춘천 34도 ▲강릉 36도 ▲청주 35도 ▲대전 34도 ▲전주 35도 ▲광주 34도 ▲대구 37도 ▲부산 35도 ▲울산 36도 ▲포항 38도 ▲제주 34도다.
미세먼지의 농도는 전국이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.
바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.0.5m로 일겠다.
calebcao@newspim.com