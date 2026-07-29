韩国股市再度重挫 两大指数接连触发熔断

纽斯频通讯社首尔7月29日电 受半导体板块遭遇集中抛售等因素影响，韩国股市29日盘中大幅下跌，韩国综合股价指数（KOSPI）和创业板指数（KOSDAQ）相继触发卖方程序化交易暂停机制和一级熔断机制，市场波动进一步加剧。

【插图=AI生成/ 周钰涵 记者】

韩国交易所数据显示，截至当天12时33分，KOSPI报5531.56点，较前一交易日下跌492.10点，跌幅8.17%；KOSDAQ报649.00点，下跌56.86点，跌幅8.05%。

当天，KOSPI以6128.35点开盘，较前一交易日上涨104.69点，随后由涨转跌，盘中跌破6000点关口，一度跌至5500点附近。KOSDAQ开盘报715.03点，较前一交易日上涨9.18点，随后持续走低，盘中跌破650点。

韩国交易所当天分别在KOSPI和KOSDAQ市场相继触发卖方程序化交易暂停机制。随着市场跌幅进一步扩大，两大市场随后又同时启动一级熔断机制。

资金流向方面，个人投资者和外国投资者成为主要抛售力量。在韩国主板市场，个人投资者净卖出2.1330万亿韩元，外国投资者净卖出2706亿韩元；机构投资者则净买入2.3555万亿韩元，逢低布局。

创业板市场，个人投资者、外国投资者和机构投资者分别净卖出1626亿韩元、1839亿韩元和189亿韩元，市场整体呈现净卖出态势。

分析认为，韩国股市当天早盘曾受前一交易日大跌后的逢低买盘带动出现反弹，但受市场对半导体行业前景保持谨慎等因素影响，股指随后再度转跌。特别是在SK海力士公布第二季度业绩后，市场对其业绩表现解读不一，半导体板块获利回吐压力加大，进一步拖累市场走势。

韩国Kiwoom证券表示，目前市场投资情绪依然低迷，指数短期内触及甚至跌破当前水平的可能性依然存在。

新韩投资证券表示，SK海力士第二季度业绩未达到市场预期，公司业绩说明会上缺乏股东回报相关内容，引发部分投资者失望性抛售。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社