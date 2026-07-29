건설노동자 신용대출 상품 출시…건설근로자공제회, 포용금융 MOU 체결

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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 금융 취약계층인 건설근로자를 위해 맞춤형 신용대출 상품이 나온다.

건설근로자공제회는 29일 부산은행 본점에서 BNK금융그룹, 한국노총 건설연맹, 민주노총 건설산업연맹과 건설노동자 포용금융 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

협약은 정부 국정과제 '서민·취약계층을 위한 포용금융 강화'를 추진하기 위해 마련됐다. 금융 취약계층인 건설노동자들에게 저금리 혜택과 맞춤형 금융상품을 제공해 생활 안정을 지원한다는 취지다.

협약에 따르면 건설근로자공제회와 BNK금융그룹은 건설노동자 전용 신용대출 상품을 기획·공급하고, 산업재해 피해 노동자에 대한 채권 탕감 등을 추진한다.

건설근로자공제회 로고

공제회는 대출 심사에 필요한 공제부금 적립내역을 제공하고, 양대 노총은 조합원과 전국 건설노동자들에게 금융지원 제도 홍보를 담당한다.

부산은행과 경남은행은 이번 협약의 후속 조치로 건설노동자 전용 저금리 신용대출 등 금융상품을 출시할 예정이다.

그간 건설노동자는 신용이 낮고 소득 증빙이 어렵다는 이유로 생활자금이 필요한 순간에 금융 지원을 받지 못하는 경우가 많았다.

노동단체들은 시중은행과의 협력을 통한 저리 대출상품 확대를 지속적으로 요구했고, 지난 3월 노동부 주재 건설업 타운홀 미팅에서도 건설노동자들의 금융지원 필요성이 공식적으로 제기된 바 있다.

장건 건설근로자공제회 이사장은 "그동안 건설노동자들에게 금융은 높은 담장처럼 느껴졌지만, 이번 협약은 그 담장을 낮추고 새로운 포용금융의 길을 함께 열어가는 약속"이라며 "건설노동자들이 금융의 주변부가 아닌 중심에서 당당히 설 수 있도록 지속적으로 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com