검찰, '아동 성매매' 전 청주시의원 A씨 구속영장 청구

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주지검이 여중생 성매매 혐의를 받는 전 청주시의원 A씨에 대해 사전 구속영장을 법원에 청구했다.

구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 30일 오후 2시 청주지법 태지영 부장판사 심리로 진행된다.

청주지방검찰청[사진=뉴스핌DB]

검찰은 A씨의 최근 1년치 통신기록을 조회하기 위한 통신영장도 함께 청구한 것으로 알려졌다.

A씨는 2024년 10월부터 1년간 휴대전화 채팅 애플리케이션을 통해 알게 된 여중생 B양을 차량과 모텔 등에서 세 차례 만나 성관계를 하고 나체 사진을 촬영해 보내라고 요구한 혐의를 받는다.

B양에게 친구와 언니를 데려오면 돈을 더 주겠다고 제안하고 다른 여성과 성관계하는 영상과 다른 국적 여성과의 성관계를 함께 하자는 취지의 메시지를 보내는 등 성적 대화를 한 혐의도 적용됐다.

수사 과정에서 A씨가 휴대전화를 교체하고 압수수색 이후 자진 제출한 사설 포렌식 결과에서 일부 자료를 삭제한 정황도 포착돼 증거인멸 의혹이 제기됐다.

A씨는 경찰 조사에서 "성관계한 사실은 있지만 미성년자인 줄 몰랐다"며 혐의를 전면 부인한 바 있다.

baek3413@newspim.com