남원시 화장품기업, 미국시장 개척…220억원 수출상담·63억원 계약

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LA 상담회·코스모프로프 참가 지원…4개 기업 1500만 달러 규모 바이어 상담

330만 달러 MOU·80만 달러 현장 계약 성사…K-뷰티 북미 진출 교두보 마련

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시는 미국 해외시장 개척 지원사업에 참여한 지역 화장품기업들이 1500만 달러(약 220억원) 규모의 수출상담과 432만 달러(약 63억 원) 규모의 계약 추진 성과를 거두며 북미시장 진출 기반을 마련했다고 29일 밝혔다.

이번 사업을 통해 330만 달러 규모의 업무협약과 80만 달러 규모의 현장 계약이 성사되는 등 실질적인 수출 성과로 이어지며 남원 화장품산업의 글로벌 경쟁력을 입증했다.

남원 화장품기업이 미국서 220억 원 규모 수출상담 성과를 거뒀다.[사진=남원시]2026.07.29 gojongwin@newspim.com

남원시는 지난 9일 미국(LA)에서 현지 바이어 초청 수출상담회를 개최한 데 이어 13~15일 라스베이거스에서 열린 북미 최대 화장품 전문 박람회인 '코스모프로프 라스베가스 2026'에 참가해 지역 기업들의 해외 판로 확대를 지원했다.

이번 사업은 (재)남원시바이오산업연구원, 한국산업기술시험원(KTL), (사)한국바이오특화센터협의회가 공동 추진했으며 ㈜원스킨화장품, ㈜제너럴바이오, ㈜코빅스, ㈜한미화장품 등 4개 기업이 참여했다.

참가 기업들은 기능성 기초화장품과 천연물 기반 스킨케어 제품, 이너뷰티 제품 등을 선보이며 미국, 캐나다, 중남미 등 북미권 바이어들과 수출 상담을 진행했다. 특히 제품의 우수한 품질과 차별화된 기술력이 현지 바이어들의 관심을 끌며 신규 거래선 확보 가능성을 높였다.

남원시는 기존 전시·홍보 중심의 해외박람회 지원 방식에서 벗어나 기업 수요를 반영한 바이어 상담 중심의 해외시장 개척 사업으로 전환해 실질적인 계약 성과 창출에 집중했다.

또한 LA 현지 수출상담회와 국제 박람회를 연계해 기업들이 구매력을 갖춘 바이어와 직접 만날 수 있도록 지원했으며 후속 상담과 계약 협의를 지속해 추가 성과를 이어갈 계획이다.

북미 화장품 시장은 세계 최대 규모의 소비시장으로 K-뷰티에 대한 관심이 높아지고 있는 전략시장이다. 남원시는 이번 성과를 바탕으로 북미시장 진출을 확대하고 동남아와 유럽 등 해외시장 다변화에도 적극 나설 방침이다.

양충모 남원시장은 "이번 미국 해외시장 개척사업은 지역 화장품기업의 우수한 기술력과 제품 경쟁력을 세계 시장에 알린 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 해외 바이어 후속 협의와 해외 인증, 수출 마케팅 등 맞춤형 지원을 강화해 지역 기업의 해외 진출과 수출 확대를 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com