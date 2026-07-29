강북구 미래 이끌 지역인재 79명 선발…장학금 1억2260만원 지원

AI 핵심 요약beta
- 서울 강북구가 29일 2026년 장학생 79명을 선발해 1억2260만원을 지원한다고 밝혔다.
- 복지·유공·우등·으뜸 4개 분야 고교·대학생에게 1인당 100만~360만원을 지급한다.
- 신청은 8월 3일부터 26일 오후 6시까지 받고, 최종 결과는 10월 말 통지해 11월 6일 장학금을 지급한다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 강북구는 '2026년 강북구 장학생'을 선발해 총 1억2260만원의 장학금을 지원한다고 29일 밝혔다.
올해 선발 규모는 총 79명으로, 복지·유공·우등·으뜸 4개 분야에서 고등학생과 대학생을 대상으로 한다. 분야별로는 복지 장학생 62명(고등학생 21명·대학생 41명), 유공 장학생 3명, 우등 장학생 3명, 으뜸 장학생 11명이 선정된다.
구는 복지 장학생의 경우 고등학생 100만원, 대학생 200만원을 지급하고, 유공·우등·으뜸 장학생에게는 1인당 100만원을 지원한다. 으뜸 장학생 중 서울지역 기회균등 전형 대학생 1명에게는 360만원을 지급할 예정이다.
신청 기간은 오는 8월 3일부터 26일 오후 6시까지다. 복지·유공 장학생은 주소지 관할 동 주민센터에서, 우등·으뜸 장학생은 재학 중인 학교를 통해 신청할 수 있다. 다만 우등 장학생 가운데 강북구 외 학교에 재학 중인 학생은 학교장 추천 의견서를 받아 주소지 관할 동 주민센터에 제출해야 한다.
최종 선발 결과는 오는 10월 말 개별 통지되며, 장학금은 11월 6일 지급될 예정이다. 장학생 선발과 관련한 자세한 사항은 강북구청 홈페이지에서 확인하거나 복지정책과로 문의하면 된다.
정창수 강북구청장은 "장학금이 학생들이 학업에 전념하고 자신의 꿈을 키워가는 데 든든한 밑거름이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 인재 발굴과 육성을 위한 다양한 교육 지원 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com