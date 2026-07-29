韩国首尔市组织12个品牌参加香港国际时尚汇展

纽斯频通讯社首尔7月29日电 韩国首尔市表示，入驻"Hi首尔展厅（Hi Seoul Showroom）"的12个品牌将首次参加亚洲代表时尚盛会"香港国际时尚汇展（CENTRESTAGE）"。此次参展旨在向全球展示首尔在过去十年间积累的海外渠道拓展成果，并以此为契机进一步扩大首尔市的全球时尚业务机会。

【图片=首尔市提供】

今年香港国际时尚汇展主宾国为韩国。首尔市将运营"Hi首尔展厅"12个品牌的共同展厅，并通过走秀、主题展、买家对接等各种活动，向全球市场展现韩国新锐设计师品牌的竞争力以及可持续时尚的潜力。

过去十年，首尔市针对新锐设计师品牌的发展阶段，持续提供海外参展、买家洽谈、渠道对接、内容制作以及国内外合作等务实的支持。在此过程中，自2018年起，每年有100个以上的品牌获得Hi首尔展厅的支持；通过相关支持项目，入驻企业达成的年均总销售额超过100亿韩元。

在开业元年（2016年），展厅开始带队参加中国国际服装服饰博览会（CHIC），此后逐步将进军版图拓展至香港亚太区皮革展（APLF）、巴黎Tranoi展会以及纽约COTERIE展会等。同时，通过与微信、淘宝、美国LA NDS展厅等诸多海外销售渠道的合作以及展厅内部的来访洽谈会，致力于构建入驻品牌的海外进军基础。得益于此，过去十年间累计达成了约90亿韩元规模的海外买家对接业绩。在这些支持下，'RERHEE'、'HANNAH SHIN'、'DOUCAN'等入驻品牌不断将业务领域拓展至全球时尚市场。

除了海外展览与买家洽谈外，Hi首尔展厅还通过与国内外企业及文化艺术内容的合作，助力新锐设计师品牌创造实际销售成果。

合作不仅限于单纯的宣传，更延伸至产品规划与制作、内容推广、流通与销售等环节，持续打造出拓展品牌事业领域的新型时尚商业模式。

截至目前，首尔市通过运营Hi首尔展厅积累了丰富的经验，包括新锐设计师品牌的培育、国内外商业交流以及企业与文化艺术的跨界合作等。在此基础上，首尔市计划制定未来的首尔时尚产业支持政策，结合品牌的发展阶段与海外拓展需求，以提高销售渠道与流通对接效果为方向，进一步优化政策举措。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社