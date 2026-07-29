복권기금 2809억원, 문화예술진흥기금에 배정…취약계층 문화복지 확대

AI 핵심 요약beta
- 동행복권이 29일 문화예술진흥기금에 복권기금 2809억원을 배정했다고 밝혔다.
- 이 중 2765억원은 문화누리카드 사업에 투입돼 약 270만명에게 1인당 연 15만원, 청소년·준고령층엔 추가 1만원을 지원한다.
- 복지등기 우편 서비스와 온라인 구매·결제 연계를 확대해 취약계층의 문화·여가 향유 기회를 넓힌다고 했다.
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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 복권수탁사업자 동행복권은 올해 문화예술진흥기금에 약 2809억원의 복권기금이 배정됐다고 29일 밝혔다. 해당 재원은 취약계층의 문화 향유 기회를 넓히고 예술인의 생활 안정을 지원하는 데 활용된다.
복권 판매액의 약 41%는 복권기금으로 조성된다. 조성된 기금은 기초생활수급자와 차상위계층의 문화예술·관광·체육 활동을 지원하는 통합문화이용권인 문화누리카드 사업 등에 투입된다.
올해 문화예술진흥기금에 배정된 복권기금 2809억원 중 약 2765억원은 한국문화예술위원회가 추진하는 문화누리카드 사업에 사용된다. 이는 전년보다 약 129억원 늘어난 규모다.
문화누리카드 지원 대상은 지난해보다 6만여명 증가한 약 270만명이다. 1인당 기본 지원금은 지난해보다 1만원 오른 연간 15만원이다.
문화 향유 수요가 큰 생애주기에 있는 청소년과 준고령층에는 추가 지원도 이뤄진다. 청소년(13∼18세)과 준고령층(60∼64세) 이용자는 기본 지원금에 1만원을 추가로 받는다.
지난해 복지 사각지대 의심 가구에 복지사업 정보를 전달하기 위해 도입한 '복지등기 우편 서비스'도 올해 계속 운영한다. 우체국 쇼핑몰과 연계해 온라인 구매 선택권을 확대하고, 민간 결제 플랫폼과의 연계도 추진한다.
기획예산처 복권위원회 관계자는 "문화누리카드와 같은 국민 체감형 사업을 통해 누구나 문화와 여가를 누릴 수 있는 환경을 조성하고, 복권기금의 공익적 가치가 우리 사회 곳곳에 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
wideopen@newspim.com