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KB·신한·하나·우리금융 주주환원율 셈법은…'예측 가능성' vs '직관성'

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AI 핵심 요약

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  • 4대 금융지주가 29일 ROE·성장률 연동 산식 기반 주주환원 전략을 강화했다.
  • 하나·KB·신한은 ROE 대비 성장률로 재투자 비율을 정하고 CET1 여력 내에서 배당·자사주 소각을 확대했다.
  • 우리금융은 복잡한 수식을 배제하고 CET1 비율 4단계 구간에 따른 직관적 총주주환원율 30~50% 체계를 유지했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하나금융, 'ROE·RWA 연동' 주주환원 공식 도입
우리금융, 수식 배제하고 'CET1 4단계 구간' 적용

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 하나금융이 상반기 실적 발표를 통해 '자기자본이익률(ROE)·위험가중자산(RWA) 연동 주주환원 산식'을 새롭게 도입하면서, 산식 기반 자본배치 전략이 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리) 주주 환원 정책의 주류로 자리 잡는 모습이다.

 

[AI 인포그래픽=김양섭 기자]

◆ 하나금융 새 산식 도입…KB·신한은 기존 체계 고도화

29일 금융업계에 따르면 KB금융, 신한금융, 하나금융은 자기자본이익률(ROE)과 자산 성장률을 연동해 주주환원율을 도출하는 '방정식 모델'을 쓰고 있다. 세 지주의 공식은 세부 지표에서 차이가 있지만, 본질적으로 '1 - (성장률 ÷ ROE)'라는 자본배치 원리를 핵심으로 삼고 있다.

벌어들인 이익(ROE) 대비 성장에 필요한 자산 성장률의 비율(성장률 ÷ ROE)이 곧 회사에 남겨둬야 할 '재투자 비율(유보율)'을 뜻하므로, 전체 이익(1)에서 이를 뺀 나머지가 자연스럽게 주주환원율이 되는 원리다.

즉, 번 돈 가운데 성장에 쓰이는 최소한의 자본만 남기고 나머지를 주주에게 환원하는 구조여서 자본 효율성을 끌어올릴수록 주주환원 비율이 정률적으로 올라가게 된다.

KB금융의 총주주환원율 산식은 '(ROE - RWA 성장률) × ROE 역수'이다. 주주환원 재원은 1차(전년 말 CET1 13% 초과분)와 2차(상반기 말 CET1 13.5% 초과분)를 합친 것이다. 보통주자본(CET1) 비율은 금융사의 실질적인 손실 흡수 능력을 나타내는 자본건전성 핵심 지표로, 비율이 높을수록 위기 대응 능력이 뛰어나고 주주에게 환원할 수 있는 자본 여력이 크다는 것을 의미한다.

하나금융의 '1 - (RWA 성장률 ÷ ROE)' 산식 역시 수식 전개상 KB금융과 본질적으로 동일한 구조다. 신한금융은 '주주환원율 = 1 - 성장률 ÷ Target ROE' 산식을 통해 목표 수익성을 분모에 두어 자본 효율성 극대화를 유도한다. 

[자료=하나금융지주]

이번 실적 발표에서 해당 산식을 정식 도입한 하나금융은 보통주자본(CET1) 비율 13% 유지를 위한 이익만 유보하고 남은 재원은 전액 주주환원에 투입한다는 원칙을 세웠다. 이를 위해 ROE 목표를 12%로 상향하고 총주주환원율 목표도 '50% 이상'으로 고도화했다.

하나금융 관계자는 "ROE 제고 속도에 연동되는, 상한 없는 주주환원이다. 벌어들인 자본(ROE) 가운데 성장에 쓰이는 몫만 남기고 나머지를 주주에게 돌려주는 구조로, 성장에 자본을 효율적으로 투입할수록 수익성이 개선되고 환원 여력이 증가하게 된다"고 설명했다.

아울러 하나금융은 배당성향 40% 달성 시까지 현금배당 총액을 매년 10% 이상 늘리고, 3분기 중 2500억원 규모의 자사주 추가 매입·소각을 결정해 올해 누적 자사주 매입·소각 규모를 7000억원으로 확충한다. 2분기 분기배당금은 주당 1155원(상반기 누적 현금배당 약 6000억원)으로 확정했다.

기존 체계를 고도화해온 KB금융과 신한금융 역시 정책의 지속성을 재확인했다. KB금융은 상반기 말 기준 CET1 비율 13.5%를 초과하는 자본을 활용해 하반기 중 7000억원 규모의 자사주 매입·소각을 추진하고, 주당 1155원의 분기 현금배당을 결의했다. 초과 자본 중 잔여분인 1800억원에 대해서는 환율 변동성 등을 고려해 내년 결산 배당 전까지 유연하게 집행할 방침이다.

신한금융은 2026년 총주주환원 규모로 '2.8조원+α'(현금배당 약 1.4조원 + 자사주 취득·소각 1.4조원+α)를 제시하고 주당배당금(DPS)을 매년 10% 이상 확대하겠다고 밝혔다. 신한금융 관계자는 "ROE 제고를 통한 본질적 기업가치 증대와 예측 가능한 주주환원 체계를 바탕으로 성장에 따른 선순환을 추진해 나갈 계획"이라고 말했다.

◆ 우리금융 "어려운 수식 배제"...CET1 구간별 '직관적 접근' 차별화

우리금융 주주환원 계획표 [자료=우리금융]

반면 우리금융그룹은 4대 금융지주 중 유일하게 수학적 산식을 두지 않는 기존 기조를 유지했다. 수식이 복잡해질수록 주주와 시장이 주주환원 규모를 직관적으로 이해하기 어렵다는 이유에서다.

우리금융은 CET1 비율 구간을 11.5% 미만(1구간)부터 13.0% 이상(4구간)까지 4단계로 나눠 총주주환원율을 30%에서 최대 50%까지 차등 적용하는 체계를 적용 중이다. 자본적정성 구간에 맞춰 주주환원율을 직관적으로 연동해 시장과의 소통 명확성을 높인 것이 특징이다.

올 2분기 CET1 비율이 13.7%를 기록하며 최상위 목표 구간인 4구간에 진입함에 따라 총주주환원율 50% 달성을 추진하고 있다. 이를 위해 올 하반기 지주 설립 이후 최초로 1,500억원 규모의 추가 자사주 매입·소각을 결정, 올해 총 3500억원 규모의 자사주 소각을 통해 연간 순이익 대비 자사주 매입·소각 비중을 10% 수준까지 확대한다.

우리금융 관계자는 "지난 2025년에는 은행지주 최초로 비과세 배당을 추진해 현금배당성향 31.8%, 자사주 매입·소각 비중 4.8%를 기록했으며, 비과세 배당 효과를 감안한 총주주환원율은 39.8%를 이행했다"면서 "중장기 목표였던 'CET1 13% 이상'을 조기에 달성함에 따라, 향후 ROE 10% 이상 달성과 함께 현금배당 및 자사주 매입·소각을 더욱 확대할 계획"이라고 말했다.

5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) CI. [뉴스핌DB]

ssup825@newspim.com

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SK하이닉스 ADR 30일부터 전환 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 미국 나스닥에 상장된 SK하이닉스 주식예탁증서(ADR)와 국내 보통주 간 전환 절차가 오는 30일부터 시작된다. 다만 국내 원주를 ADR로 바꾸려면 별도의 신고 절차를 거쳐야 하고 발행 물량에도 제한이 있어, 두 시장의 가격 차이가 단기간에 해소되기는 어려울 전망이다. SK하이닉스는 ADR 상장의 의미를 단기적인 주가 흐름보다 글로벌 투자자 기반 확대와 미국 자본시장 진출에 두고 있다. ADR 발행과 키옥시아 지분 매각 등으로 확보한 현금의 일부를 주주에게 돌려주는 추가 환원 방안도 연내 공개할 계획이다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB] ◆30일부터 양방향 전환…차익거래는 '제한적'SK하이닉스는 29일 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "한국거래소 원주 추가 상장이 완료되는 다음 날인 오는 30일부터 ADR을 원주로 자유롭게 전환할 수 있다"고 밝혔다. 미국 나스닥에서 거래되는 ADR 10주를 국내 증시에 상장된 SK하이닉스 보통주 1주로 바꿀 수 있게 되는 것이다. ADR 1주가 국내 보통주 10분의 1주(0.1주)에 해당하도록 발행됐기 때문이다. 29일 현재 SK하이닉스 주가는 130만원, SK하이닉스 ADR은 130달러다. 현재 환율은 감안하면 ADR 10주는 188만원으로 국내 주가 보다 높은 상황이다. 미국 투자자가 ADR을 원주로 바꿔 국내에서 팔 경우 손실이 발생하는 상황이다. ◆신고 절차·물량 제한…가격 괴리 당분간 지속가격 차이를 이용하려면 국내 원주를 사서 ADR로 바꾼 뒤 미국에서 매도해야 하지만, 원주에서 ADR로의 전환에는 규제상 신고 절차와 발행 한도가 적용된다. 이에 따라 양방향 차익거래가 자유롭지 않아 ADR에 붙은 가격 프리미엄이 단기간에 해소되기는 어려울 수 있다는 분석이다. SK하이닉스는 "국내 기업의 기존 주식예탁증서(DR) 사례를 고려하면 원주를 ADR로 전환하기 위해서는 규제상 신고 절차가 필요할 수 있으며 통상 수주 이상의 시간이 소요될 것으로 예상된다"고 설명했다. 물량에도 제한이 있다. 현재 ADR 전환 한도는 이번 공모를 통해 발행한 신주 규모인 1779만주로 설정돼 있으며, ADR 총 발행 잔량도 이를 초과할 수 없다. 이에 따라 시장에서는 30일부터 양방향 전환 체계가 시작되더라도 원주와 ADR 사이의 가격 차이가 단기간에 완전히 해소되기보다는 점진적으로 축소될 가능성에 무게를 두고 있다. 원주에서 ADR로의 전환에는 시간과 물량 제약이 동시에 존재하기 때문이다. SK하이닉스 ADR은 공모가(149달러)를 밑도는 흐름을 이어가고 있다. 시장에서는 AI 투자 둔화 우려와 글로벌 반도체주 조정이 복합적으로 반영된 결과라는 분석이 나온다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆"글로벌 자본시장 진출"…주주환원도 확대 검토다만 SK하이닉스는 이번 ADR 상장의 의미를 단기 주가보다 글로벌 자본시장 진출과 투자자 기반 확대에 두고 있다는 점을 재차 강조했다. SK하이닉스는 "이번 나스닥 상장은 단순한 자금 조달을 넘어 기술 경쟁력과 성장성에 대한 글로벌 시장의 신뢰를 확인한 것"이라며 "이를 계기로 주요 고객 및 파트너와의 전략적 협력을 강화하고 새로운 사업 기회를 발굴해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 향후 ADR 비중 확대 여부에 대해서는 신중한 입장을 유지했다. 회사는 "ADR 비중 확대는 규제 환경 등을 종합적으로 고려해 검토할 예정"이라면서도 "현재 구체적으로 결정된 사항은 없다"고 설명했다. 보유 현금 활용 방향도 제시했다. SK하이닉스는 키옥시아 지분 매각과 ADR 발행 등을 통해 확보한 자금을 ▲AI 시대 성장 기회를 위한 적기 투자 ▲안정적인 재무구조 유지 ▲주주환원 확대라는 세 가지 원칙 아래 배분하겠다고 밝혔다. 추가 주주환원에 대해서는 가능성을 열어뒀다. SK하이닉스는 "시장의 높은 관심을 충분히 인지하고 있으며 다양한 방식의 추가 주주환원 방안을 검토하고 있다"면서도 "ADR 공모와 관련한 규제와 절차상 제약으로 현 시점에서 구체적인 방식과 규모를 공개하기는 어렵다"고 말했다. 이어 "구체적인 방안이 확정되는 대로 연내 시장과 소통하겠다"고 덧붙였다. syu@newspim.com 2026-07-29 15:09
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쿠팡, 상반기 美로비 자금 34억원 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡이 국내 규제 현안에 대응하는 과정에서 미국 워싱턴 정관계를 상대로 한 로비 활동을 확대하고 있다. 쿠팡Inc가 올해 상반기 신고한 로비 지출액은 237만달러(약 34억4200만원)로, 자체 조직과 외부 전문업체를 통해 백악관과 미 의회, 주요 행정부처 등을 폭넓게 접촉한 것으로 나타났다. 같은 기간 한국 정부의 쿠팡 조사와 제재를 미국 기업 차별로 규정하는 정치권의 움직임도 공화당 의원들의 연명서한과 하원 조사보고서, 외국 공무원 입국 제한 법안 발의로 구체화됐다. ◆ 상반기 237만달러…외부업체 6곳 가동 29일 미국 상원 로비공개법(LDA) 공시에 따르면 쿠팡Inc가 올해 상반기 신고한 로비 지출액은 총 237만달러(약 34억4200만원)다. 이는 지난해 연간 지출액 227만달러(약 32억9700만원)를 이미 10만달러 웃도는 규모다. 올해 1분기에는 109만달러(약 15억8300만원), 2분기에는 128만달러(약 18억5900만원)를 지출했다. 2분기 지출액은 1분기보다 17.4% 늘었다. 지난해 상반기 지출액 110만달러(약 15억9800만원)와 비교하면 올해 상반기 로비 비용은 115.5% 증가했다. 쿠팡Inc는 자체 조직과 ▲볼러드파트너스 ▲컨티넨털스트래티지 ▲크로스로드스트래티지 ▲밀러스트래티지 ▲모뉴먼트애드버커시 ▲윌리엄스앤드젠슨 등 외부 업체 6곳을 활용했다. 접촉 대상에는 미국 상·하원과 백악관, 국무부·상무부·미국무역대표부(USTR) 등이 포함됐다. [AI 인포그래픽=김정인 기자] ◆ 서한·보고서 거쳐 법안까지 한국 정부의 쿠팡 조사와 제재를 미국 기업에 대한 차별로 규정하는 미국 정치권의 움직임은 올해 들어 조사와 서한, 보고서, 법안 발의로 이어졌다. 미 하원 법사위원회는 지난 2월 쿠팡Inc에 한국 정부의 조사·제재와 관련한 문서와 통신 기록 제출을 요구하는 소환장을 발부했다. 쿠팡 관계자의 증언도 요구하며 한국 정부의 미국 기업 차별 여부를 들여다보기 시작했다. 이어 마이클 바움가트너 공화당 하원의원은 지난 4월 공화당 하원의원 54명과 함께 한국 정부에 미국 기업에 대한 차별적 조치를 중단하라는 취지의 서한을 보냈다. 이들은 한국 온라인 시장에서 미국 기업이 밀려날 경우 테무와 알리바바, 쉬인 등 중국계 플랫폼이 그 자리를 차지할 수 있다고 주장했다. 하원 법사위원회는 조사 내용을 토대로 지난 1일 한국 정부의 미국 기업 차별 의혹을 다룬 중간보고서를 공개했다. 보고서는 한국 정부가 쿠팡을 반복적으로 조사하고 경쟁사보다 과도한 규제와 과징금을 부과했다고 주장했다. 쿠팡이 제출한 자료와 관계자 증언도 보고서에 활용됐다. 서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB] 정치권의 문제 제기는 법안 발의로도 이어졌다. 바움가트너 의원은 지난 22일 미국인이나 미국 기업을 경제적으로 차별한 외국 정부 당국자의 미국 입국을 제한하고 추방할 수 있도록 하는 이민·국적법 개정안을 발의했다. '외국 공무원 입국 제한법안'으로 불리는 H.R.9834는 차별적 정부 조치에 관여한 외국 공무원을 입국 불허·추방 대상에 포함하는 내용이다. 현재 하원 법사위원회에 회부된 발의 초기 단계다. 바움가트너 의원은 법안 설명자료에서 한국 당국의 쿠팡 조사와 과징금을 미국 기업 차별 사례로 제시했다. 다만 법안은 쿠팡과 한국만을 겨냥한 것은 아니며 유럽연합(EU)의 구글 규제와 브라질의 미국계 플랫폼 규제도 함께 언급했다. ◆ 쿠팡 "합법적 활동…수출 확대 목적" 쿠팡은 미국 정부와 정치권을 상대로 한 로비가 미국 헌법과 관련 법률에 따라 보장된 합법적인 활동이라는 입장이다. 자사의 로비 규모도 미국 주요 기업이나 국내 대기업과 비교해 크지 않다고 주장했다. 쿠팡은 공식 로비 의제가 미국산 상품 수출과 미국 내 일자리 창출, 한미 경제·통상 관계 강화라고 설명했다. 지난 28일 포춘 글로벌 500 첫 진입을 발표하면서도 자신을 시애틀에 본사를 둔 미국 기술기업으로 소개하고, 지난해 미국 상품·서비스·농산물의 해외 판매액 가운데 50억달러 이상을 담당했다고 강조했다. 한편 한국 정부는 쿠팡을 미국 기업이라는 이유로 차별했다는 주장을 부인하고 있다. 공정거래위원회는 기업 국적과 관계없이 플랫폼 사업자에 같은 기준을 적용하고 있다는 입장이다. kji01@newspim.com 2026-07-29 14:38

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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