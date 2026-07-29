韩国巴西一致同意重启韩-南方共同市场贸易谈判

纽斯频通讯社首尔6月29日电 韩国总统李在明对巴西进行国事访问期间，韩国和巴西当地时间27日发表联合声明。双方同意推动重启韩国与南方共同市场（简称"南共市"）贸易协定谈判，并就加强稀土等关键矿产合作、维护供应链稳定以及地区共同关切交换意见。

图为当地时间27日，韩国总统李在明（左）与巴西总统卢拉合影。【图片=青瓦台提供】

据总统府青瓦台消息，李在明当天与巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦举行会谈并发表韩巴联合声明。

根据声明，在获得南共市其他成员国同意的前提下，双方计划于今年12月举行的第69届南共市峰会上重启韩-南共市贸易协定谈判。为推动谈判顺利重启，两国将成立"韩巴工作组"，对贸易机遇及敏感领域进行分析，并推动相关准备工作。

南共市包括巴西、阿根廷等成员国，覆盖约3亿人口。韩面认为，若韩-南共市贸易协定最终达成，韩国将进一步扩大汽车、汽车零部件、电子产品、机械、钢铁等产品对南共市出口，同时有助于稳定获取镍、锂、稀土等未来电池、电动汽车等产业所需关键矿产资源，并深化双方在清洁能源和能源转型领域合作。

不过分析认为，农畜产品市场开放仍将是未来谈判中的重要议题，南共市成员国希望扩大牛肉、鸡肉、大豆、玉米等产品进入韩国市场。

联合声明首次将稀土合作纳入文本，强调应推动包括技术转让在内的全供应链合作。

此外，声明还对霍尔木兹海峡局势表示严重关切，呼吁各方真诚谈判以达成全面和平协定。双方重申支持韩半岛完全无核化与持久和平，巴西政府明确支持韩国通过对话推动南北关系正常化与和平共存的努力。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社