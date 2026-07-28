남양주시, 개발제한구역 관리 최우수 기관 선정

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 28일 경기도 개발제한구역 관리평가에서 2026년 최우수기관으로 선정됐다고 밝혔다
- 시는 불암산 불법건축물 철거 등 불법행위 체계적 관리로 2년 연속 우수한 평가를 받았다
- 불암산 행정대집행 철거 사례가 산불 예방과 시민 안전을 강화한 우수시책으로 평가됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 남양주시가 경기도가 실시한 '2026년 개발제한구역 관리실태 평가'에서 최우수기관으로 선정됐다고 28일 밝혔다.
시는 불암산 불법건축물 철거 등 개발제한구역 내 불법행위에 대한 체계적 관리와 적극행정 성과를 인정받으며 2년 연속 우수한 평가를 받았다.
경기도는 도내 개발제한구역을 관리하는 21개 시·군을 대상으로 불법행위 단속 및 원상복구, 행위허가 운영의 적정성, 제도개선 실적, 우수시책 발굴 등 22개 항목을 종합 평가했다.
남양주시는 지난해 우수기관에 이어 올해 최우수기관에 오르며 관리 역량을 입증했다.
특히 불암산 일대 불법건축물을 행정대집행으로 철거해 대형 산불 위험요인을 사전에 제거한 사례가 우수시책으로 꼽혔다. 해당 사례는 불법행위 단속을 넘어 재난 예방과 산림 보호, 시민 안전을 함께 확보한 선제적 대응으로 평가됐다.
최현덕 남양주시장은 "이번 최우수기관 선정은 개발제한구역의 체계적인 관리와 적극행정이 만들어낸 결과"라며 "앞으로도 도시 주변 자연환경 보전과 시민 안전, 쾌적한 생활환경 조성을 위해 관리 역량을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com