경남도교육청, AI 기반 영재교육 직무연수 개강…교원 역량 강화 목표

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청이 28일 영재교육 담당교원 직무연수를 시작했다
- 온라인·대면 연수로 AI·뇌과학 기반 영재교육 이론과 실습을 진행했다
- 경남교육청은 연수로 교원 영재지도 역량과 교육환경 대응 기반을 강화할 계획이다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 영재교육 담당 교원을 대상으로 AI 기반 수업 역량 강화를 위한 직무연수를 시작했다.
도교육청은 28일 경남대학교 창조관에서 경남대학교와 함께 '2026학년도 영재교육 담당교원 기초과정 직무연수 2기' 개강식을 개최했다고 밝혔다.
이번 연수는 도내 영재교육원과 학교 영재학급에서 학생을 지도하는 초·중등 교사 75명을 대상으로 2개 반으로 나눠 총 61시간 과정으로 운영된다.
연수는 지난 23일부터 27일까지 9시간의 온라인 사전연수로 시작됐다. 사전연수에서는 국가창의인재관리시스템 활용법, 뇌과학 기반 맞춤형 영재교육, 국내 영재교육 현황 등 이론 중심 강의가 진행됐다.
이어 28일부터 다음 달 6일까지는 경남대학교 창조관에서 52시간의 대면 연수가 이어진다. 개강일에는 '인공지능 시대 영재교육 프로그램의 방향과 실제'를 주제로 강의가 진행됐다.
이후 과정에서는 영재 선발 도구 활용, 디자인 싱킹 기반 수업 모형, 학생 심리·정서 특성 이해, 생성형 인공지능을 활용한 교수·학습 설계, 교과별 맞춤형 교육 설계 등 실습 중심 교육이 진행된다.
연수는 다음 달 6일 지필평가를 끝으로 마무리된다.
경남교육청은 이번 연수를 통해 교원들의 영재교육 지도 역량을 높이고 변화하는 교육 환경에 대응할 수 있는 기반을 강화할 계획이다.
news2349@newspim.com