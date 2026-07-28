김해시, 중앙치유농업센터 운영 전략 논의…지역 연계 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 김해시는 28일 중앙치유농업센터 운영 전략 포럼을 개최했다
- 포럼에서 센터 운영 방향과 지역 치유농업 연계 발전 방안을 논의했다
- 시는 포럼 의견을 반영해 지역 특성 맞는 치유농업 프로그램 확산을 추진한다
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[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 중앙치유농업센터 준공을 앞두고 운영 전략과 지역 연계 방안을 논의했다.
시는 28일 농업기술센터에서 '중앙치유농업센터 운영 전략 모색'을 주제로 제6차 농촌진흥청 치유농업 포럼이 개최했다고 밝혔다.
포럼은 2027년 3월 준공 예정인 진영읍 본산리 중앙치유농업센터와 지역 치유농업의 연계 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 행사에는 농촌진흥청 관계자와 치유농장 운영자, 산림·복지 분야 전문가 등 70여 명이 참석했다.
이날 기조강연에서는 중앙치유농업센터 운영 방향이 제시됐고 주제발표에서는 지역 치유농업 현황과 센터 연계 발전 방안이 다뤄졌다. 이어진 종합토론에서는 정책, 교육, 산림·복지, 현장 전문가들이 참여해 중앙치유농업센터의 역할 정립과 협력 방안을 논의했다.
참석자들은 포럼 이후 진영읍 공사 현장을 찾아 추진 상황을 점검했다. 시는 포럼에서 도출된 의견을 바탕으로 지역 특성에 맞는 치유농업 프로그램 확산과 운영 기반 구축을 추진할 계획이다.
최윤정 농업기술지원과장은 "이번 포럼에서 논의된 다양한 의견과 발전방향을 반영해 김해 치유농업의 확산과 지역 특성에 맞는 프로그램 활성화를 지원하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com