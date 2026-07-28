밀양시, 한국폴리텍Ⅶ대학 '밀양 미리캠퍼스' 개교 준비 박차

AI 핵심 요약beta
- 밀양시가 28일 한국자산관리공사·폴리텍Ⅶ대학과 미리캠퍼스 운영 업무협약을 체결했다
- 구 밀양대 국유재산을 활용해 폴리텍 밀양캠퍼스 조성과 개교 전 미리캠퍼스로 지역 맞춤 인재를 양성하기로 했다
- 세 기관은 밀양소통협력공간에서 교육·산업 연계 프로그램을 운영하고 2029년 3월 정식 개교를 목표로 캠퍼스 공사를 추진한다
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지역 맞춤형 직업교육 기반 구축
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 한국폴리텍대학 밀양캠퍼스 개교에 앞서 지역 맞춤형 직업교육 기반 마련에 나섰다.
밀양시는 28일 시청 소회의실에서 한국자산관리공사, 한국폴리텍Ⅶ대학과 '한국폴리텍대학 밀양 미리캠퍼스 운영 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 안병구 시장과 정정훈 한국자산관리공사 사장, 조상원 한국폴리텍Ⅶ대학 권역대학장 등이 참석해 밀양캠퍼스의 안정적 개교와 미리캠퍼스 운영을 위한 협력 방안을 논의했다.
이번 협약은 구 밀양대 국유재산을 활용해 폴리텍대학 밀양캠퍼스 조성과 개교를 추진하고 정식 개교 이전 단계에서 '미리캠퍼스'를 통해 지역 산업 수요에 맞는 인재 양성 기반을 구축하기 위해 마련됐다.
미리캠퍼스는 캠퍼스 조성 이전 시민과 청년, 구직자, 재취업자 등을 대상으로 교육·문화·산업 연계 프로그램을 운영하는 개방형 교육 공간이다.
세 기관은 정식 개교 전까지 '밀양소통협력공간'을 활용해 미리캠퍼스를 운영하고 지역 수요를 반영한 직업 전문 교육과 산업 연계 프로그램을 추진할 계획이다.
밀양시는 조달청, 한국폴리텍대학과 협력해 올해 하반기 캠퍼스 공사를 진행하고 2029년 3월 개교를 목표로 사업을 추진하고 있다.
안병구 시장은 "유휴 국유재산을 활용한 캠퍼스 조성은 지역 자산의 효율적 활용 사례가 될 것"이라며 "지역 산업에 필요한 직업교육 기반을 마련하는 데 집중하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com