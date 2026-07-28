조규일 진주시장, 폭염 속 건설현장 안전 점검…"온열질환 예방"

AI 핵심 요약beta
- 진주시가 28일 상평산단 건설현장 찾아 근로자 온열질환 예방과 안전 점검을 했다.
- 진주시는 폭염 중대경보 속 재난대책본부 비상 2단계를 유지하며 관내 건설현장 물·그늘·휴식 수칙 준수 여부를 점검했다.
- 상평산단 재생사업은 490억 투입해 10월 준공 목표로 진행 중이며 완료 시 주정차·교통 혼잡이 완화될 것으로 예상된다고 했다.
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[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 폭염이 이어지는 가운데 건설현장 근로자 보호를 위한 안전 점검에 나섰다.
진주시는 28일 조규일 시장이 상평산업단지 재생사업 현장을 찾아 관계자와 근로자를 격려하고 온열질환 예방과 안전사고 방지를 당부했다고 밝혔다.
시는 폭염 중대경보 발효에 따라 재난안전대책본부 비상 2단계를 유지하며 대응하고 있다. 관내 건설현장을 대상으로 물·그늘·휴식 등 기본 수칙 준수 여부를 점검하고 있다.
조 시장은 "최근 폭염 강도가 이례적으로 높아 야외 작업 환경이 더욱 취약해졌다"며 "근로자들이 온열질환 예방 수칙을 철저히 지킬 수 있도록 현장 관리에 힘써 달라"고 말했다.
상평산업단지 재생사업은 총사업비 490억 원을 투입해 2021년 착공했으며 오는 10월 준공을 목표로 공사가 진행 중이다. 사업이 완료되면 상평공단 일대의 상습 주정차 문제와 교통 혼잡이 완화될 것으로 예상된다.
news2349@newspim.com