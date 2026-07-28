남종섭 경기도의장, 폭염 속 경로당 현장점검..."어르신 안전·건강 챙긴다"

AI 핵심 요약beta
- 경기도의회 남종섭 의장이 28일 용인 상미경로당을 찾아 폭염 취약 어르신들의 안전과 건강을 점검했다
- 남 의장은 냉방시설 가동 상태와 휴게 환경을 살피고 어르신 의견과 애로사항을 청취하며 지원책을 논의했다
- 남 의장은 폭염 대비 보완이 필요하다고 밝히며 경기도의회 차원의 실질적 지원책 마련을 약속했다
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무더위쉼터 미지정 시설 등 사각지대 직접 찾아 어르신 애로사항 청취
남의장 "폭염은 어르신 건강에 큰 위협, 안심하고 쉬는 환경 만들 것"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 연일 폭염특보가 이어지며 온열질환자가 속출하는 가운데 제12대 경기도의회 남종섭 의장(더불어민주당, 용인3)이 폭염 취약계층인 지역 어르신들의 안전과 건강을 직접 챙기기 위해 현장 행보에 나섰다.
남 의장은 28일 오후 용인시 기흥구 소재 상미경로당을 방문해 냉방시설 가동 상태와 여름철 대응 여건을 면밀히 점검했다.
이날 찾은 상미경로당은 공식 무더위쉼터로 지정되지는 않았으나 무더위를 피해 평소 지역 어르신들이 자주 찾는 쉼터로 상대적으로 시설 개선이 시급한 폭염 사각지대다.
남 의장은 경로당 내부를 둘러보며 에어컨 등 냉방 기기의 정상 가동 여부와 휴게 환경을 살피고 어르신들과 직접 만나 여름철 이용에 따른 불편 사항과 애로사항을 경청했다. 아울러 현장 관계자들과 시설 운영에 필요한 실질적 지원책을 점검했다.
남 의장의 이번 현장 방문은 기록적인 폭염 속에서 상대적으로 온열질환에 취약한 어르신들의 온열질환 예방과 안심할 수 있는 피서 공간 확보에 초점을 맞춰 진행됐다.
남종섭 의장은 "연일 지속되는 폭염은 어르신들의 건강과 안전에 직결되는 큰 위협"이라며 "경로당이 단순히 잠시 더위를 피하는 장소를 넘어 어르신들이 안심하고 머무르며 건강하게 여름을 날 수 있는 안전한 보금자리가 되도록 시설과 운영 여건을 세심히 챙겨야 한다"고 강조했다.
이어 "현장을 둘러보니 폭염에 대비해 보완하고 지원해야 할 부분들이 적지 않았다"며 "경기도의회는 현장에서 들은 어르신들의 생생한 목소리를 바탕으로 어르신들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 여름을 보내실 수 있도록 실질적인 지원책을 적극 마련하겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com