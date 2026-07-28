대전시의회, 쪽방촌 폭염 대응·지원 실태 점검

AI 핵심 요약beta
- 대전시의회가 28일 대전역 인근 쪽방촌을 찾아 폭염 취약계층 실태를 점검했다.
- 의원들은 주민 건강·생활 여건을 살피고 폭염 대응·지원 확대 방안을 논의했다.
- 의회는 조례 제정·예산 확보로 대전형 사회안전망 구축과 현장 의정을 이어가겠다고 했다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시의회가 기록적인 폭염이 이어지는 가운데 취약계층 보호를 위한 현장 의정에 나섰다.
대전역 인근 쪽방촌을 찾아 주민들의 여름나기 실태를 점검하고 폭염 대응 및 지원대책 마련을 모색했다.
28일 시의회에 따르면 조성칠 의장과 김영미 부의장을 비롯해 이나영 교육위원장, 최대성 예산결산특별위원장, 정근모 의원이 대전역 인근 쪽방상담소와 쪽방촌을 찾아 주민들의 여름철 생활 실태를 점검하고 현장 의견을 청취했다.
의원들은 폭염 장기화로 온열질환 등 건강 위험에 노출된 쪽방촌 주민들의 생활 여건을 살펴보고, 상담소 관계자 및 복지 현장 활동가들과 함께 폭염 대응 방안과 취약계층 지원 확대, 지역 개발 과제 등에 대해 의견을 나눴다.
이어 인근 쪽방촌 주민들의 애로사항을 듣고 건강 상태를 살피는 등 폭염 피해 예방을 위한 현장 점검도 실시했다.
조 의장은 "폭염은 단순한 기후 현상을 넘어 주거 환경이 열악한 취약계층의 생명과 건강을 위협하는 재난"이라며 "행정안전망 점검을 비롯해 의회 차원의 지원 조례 제정과 예산 확보 등 실효성 있는 대책 마련에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
함께 현장을 방문한 의원들도 "전통시장에 이어 오늘 쪽방촌 현장을 둘러보며 폭염 취약계층의 사각지대를 다시 한번 환기하게 됐다"며 "사각지대 없는 대전형 사회안전망 구축에 힘을 모으겠다"고 말했다.
앞서 시의회는 지난 25일 지역 내 전통시장을 찾아 민생 현장 중심 의정을 펼쳤다. 앞으로도 계층별·지역별 현안을 살피기 위한 현장 방문을 지속적해 나갈 계획이다.
vincent977@newspim.com