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이정학 동해시장 "AI 데이터센터·수소·군 협력…글로벌 항만도시 도약"

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  • 이정학 동해시장이 28일 첫 기자회견서 비전을 밝혔다.
  • AI 데이터센터·수소·방산으로 인구소멸 위기 돌파하겠다.
  • 응급의료와 정주여건 개선으로 떠나지 않는 도시를 만들겠다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민선9기 첫 기자회견…"데이터·에너지·방산 클러스터로 산업구조 재편"
"응급의료 등 복지체계 강화…일자리·삶의 질 함께 높여 인구 살릴 것"

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 취임 28일을 맞은 이정학 동해시장이 취임 첫 기자회견에서 "AI 데이터센터와 수소·신재생에너지, 군·국방 협력을 축으로 인구소멸 위기를 돌파하고 글로벌 디지털·에너지·방산 항만도시로 도약하겠다"고 시정 방향을 제시했다.

이 시장은 "민선9기는 인구감소와 산업 구조 변화, 에너지 전환 등 복합 위기 속에서도 AI 데이터센터 유치, 수소·신재생에너지 클러스터, 해군·국방과학연구소와의 협력 등을 통해 동해 경제의 대전환을 이루는 시간이 될 것"이라고 전망했다.

이 시장은 "대규모 AI 데이터센터 유치는 동해를 글로벌 수준의 디지털·에너지·방산 클러스터 도시로 만드는 결정적 계기"라며 "직접 300~500명, 간접까지 약 1500명 규모의 일자리 창출이 기대된다"고 밝혔다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 이정학 동해시장 민선9기 첫 기자회견. 2026.07.28 onemoregive@newspim.com

데이터센터의 전력·용수·소음·열·전자파 등 시민 우려와 관련해 "집행부 TF를 통해 국제 기준 수준으로 안전성과 환경영향을 검증 중이며 2.4GW까지 확대돼도 전력과 산업용수의 대응이 가능한지 담수화·지하수댐·댐 물량 확보 등을 포함한 중장기 대책을 검토하고 있다"고 설명했다.

북평 제1산단 수소 저장·운송 클러스터 등 수소산업 투자와 관련해서는 "동해·강원·국가가 합쳐 약 1000억 원을 투입했다"며 "탄소중립 흐름 속에서 수소 발전으로 생산한 전력을 데이터센터에 공급하는 '친환경 데이터센터 도시'로 가야 경쟁력이 생긴다. 수소와 데이터센터를 동시에 키우는 쌍 축 전략을 추진하겠다"고 했다.

이 시장은 또 "동해시는 연간 인구가 1000명 이상 줄고 사망자가 출생아보다 50% 이상 많은 데드 크로스가 고착화된 상황"이라며 "한중대 폐교, 동부메탈 폐업, 2029년 동서발전 화력발전소 폐지 등으로 인구·경제 위기가 가속화되고 있다"고 진단했다.

또 "화력발전 인력의 70%가 빠져나갈 수 있고 자립도가 18%에서 15%로 떨어졌다"며 "AI 데이터센터·수소·신재생·항만 물류·K-방산 클러스터 육성을 통해 산업 기반을 재편하고 군 인구의 주소 이전과 정착 유도, 교육·문화·주거 환경 개선으로 '떠나지 않는 도시'를 만들겠다"고 강조했다.

그는 "인구를 살리려면 일자리와 삶의 질을 함께 높여야 한다"며 "동해에 살면 아이 키우기 좋고 교육·의료가 든든하다는 인식을 심는 것이 가장 실질적인 인구정책"이라고 말했다.

응급의료와 관련해 이 시장은 "연간 1만2000명 정도 응급실을 찾는데 동해병원 응급실이 사실상 닫혀 있고 동인병원만 운영되다 보니 상급 응급센터로 이송 과정에서 골든타임을 놓쳐 사망하는 분이 약 100명에 달하는 것으로 안다"고 밝혔다.

이어 "시민의 생명과 건강을 지키는 응급의료체계 구축이 진정한 복지의 출발"이라며 "의사 인력 확보가 최대 병목인 만큼 해군 이함대·육군 23사단 군의관을 지역 의료에 활용하는 법·제도 개선을 검토 중"이라고 설명했다. 또 "어린이 응급센터 지정·야간 소아진료체계 구축 관련 자료를 정부에 제출했고 답변을 받아 도·중앙정부·군과 협의를 본격화하겠다"고 밝혔다.

이정학 시장은 "동해는 해군을 품은 도시"라며 "동해에 근무하면서도 주소는 타 지역에 둔 장병이 많다. 각 부대 간담회를 통해 동해로 주소 이전을 적극 설득하고 주거·교육·의료 혜택과 연계하는 방안을 추진하겠다"고 말했다.

내년 국방과학연구소(ADD) 연구선 배치와 관련해 "약 50명의 연구원이 승선해 무인 드론·무인 잠수함 등 K-방산 기술을 연구할 예정"이라며 "AI 데이터센터·에너지·항만 인프라와 결합해 방산·에너지·디지털 클러스터를 조성, 'K-방산 연구·테스트베드 도시'로 발전시키겠다"고 밝혔다.

그는 "동해는 강원도·대한민국을 넘어 글로벌 시장에서 경쟁하는 세계적 디지털·에너지·방산 항만도시를 목표로 해야 한다"며 "민선 9기는 그 큰 그림의 기초를 닦는 시기가 될 것"이라고 말했다.

이정학 시장은 "동해는 위기와 기회가 교차하는 갈림길에 서 있다. 인구 감소와 자립도 하락, 산업 퇴장을 냉정히 인정하면서 AI 데이터센터·수소·신재생·군·방산·교육·문화·주거 개선이라는 기회를 놓치지 않겠다"고 강조했다.

그러면서 "민선 9기 동해시는 데이터·에너지·방산·복지·정주여건 개선에 시정 역량을 집중해 '동해에 살면 내 삶이 달라진다'는 변화를 시민께 보여드리겠다"며 "언론의 냉정한 비판과 따뜻한 제안을 겸허히 듣고 시정에 반영하겠다. 시민·언론과 함께 동해시의 새로운 30년을 열어가겠다"고 마무리했다.

onemoregive@newspim.com

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29일부터 SK하닉 본주·ADR 전환 허용 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 오는 29일부터 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)와 SK하이닉스 국내 보통주(본주) 간 상호 전환이 허용된다. 그동안 차익거래가 막혀 유지됐던 국내 본주와 ADR 간 가격 차가 조정받을 수 있는 여건이 마련되는 것이다. 다만 시장에서는 전환이 시작되더라도 실제 차익거래는 제한적일 가능성이 크다는 분석이 나온다. ADR 발행 한도가 대부분 소진된 것으로 알려진 데다, 기존 ADR 투자자가 먼저 원주로 전환해야 새로운 ADR 발행이 가능하기 때문이다. 27일 금융투자업계에 따르면, 오는 29일 SK하이닉스 ADR 기초주식 1779만주가 국내 증시에 추가 상장된다. 이후 국내 SK하이닉스 원주를 ADR로, ADR을 다시 원주로 바꾸는 상호 전환이 허용된다. SK하이닉스.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.09 mj72284@newspim.com ADR은 미국 투자자가 달러로 국내 기업 주식을 거래할 수 있도록 만든 예탁증서다. 그동안은 국내 주식을 ADR로 바꾸거나 ADR을 본주로 교환할 수 없었기 때문에 두 시장의 가격이 크게 벌어져도 이를 이용한 차익거래는 불가능했다. 하지만 앞으로는 국내 시장에서 본주를 매입해 ADR로 전환한 뒤 미국 시장에서 매도하는 거래가 가능해지면서 양 시장 간 가격 차를 활용한 차익거래도 가능해진다. 반대로 ADR 가격이 낮아질 경우 ADR을 본주로 교환하는 거래도 가능하다. 본주와 ADR 간 전환이 원활하게 이뤄질 경우 국내에서는 원주 매수세가 유입되고, 미국에서는 ADR 공급이 늘어나면서 양 시장의 가격 차가 점진적으로 좁혀질 수 있다는 분석이 나온다. 그간 국내 본주와 미국 ADR의 주가 흐름은 계속 엇갈렸다. SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 SK하이닉스 본주는 218만원에서 181만6000원으로 16.69% 하락했다. 반면 ADR은 168.01달러에서 154.57달러로 8.0% 하락하는 데 그쳤다. 이 기간 국내 증시 변동성이 심화하면서 이른바 '삼전닉스' 레버리지 ETF에서 탈출해 서학개미로 전환한 개미 투자자들의 SK하이닉스 ADR 구매세도 상당하다. 한국예탁결제원에 따르면, SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 국내 투자자는 6억7555만달러(약 9900억원)를 순매수했다. 미국 주식 가운데 순매수 1위를 기록한 것이다. 서학개미의 행동에 제임스 매킨토시 월스트리트저널 선임 시장 칼럼니스트는 "2주 전 SK하이닉스 ADR이 상장된 이후 프리미엄은 16~51%까지 치솟았다"라며 "미국 투자자들은 한국 기업의 주식을 직접 거래해줄 증권사를 찾는 수고를 덜기 위해 엄청나게 높은 가격을 지불하고 있다"고 경고했다. 그는 "일반적인 ADR이라면 금요일에 나타난 29% 수준의 프리미엄은 헤지펀드들이 한국에서 주식을 사서 ADR로 바꾸는 동시에 미국에서 ADR을 공매도하게 만드는 요인"이라며 "하지만 본주를 ADR로 전환하는 것이 원천적으로 불가능하기 때문에 프리미엄이 더 커질 경우 투자자들은 큰 손실을 입을 수 있다"고 경고한 것이다. 시장에서도 본주와 ADR 간 실제 전환이 얼마나 이뤄질지를 관건으로 꼽고 있다. 핵심 변수는 ADR 발행 한도다. 본주를 ADR로 전환하려면 새로운 ADR을 발행해야 한다. 그러나 ADR은 정해진 발행 한도 내에서만 추가 발행이 가능하다. 현재는 상당수 한도가 이미 사용된 상태다. 또 기존 ADR 투자자가 본주 전환을 선택할 유인이 크지 않다는 점도 고려해야 한다. 현재 미국 시장에서는 ADR이 국내 본주보다 높은 가격에 거래되고 있기 때문에, 굳이 저평가된 원주로 교환할 이유가 많지 않다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습 [사진 = 뉴스핌DB] 다만 일각에서는 시장 상황에 따라 시나리오는 달라질 수 있다고 보고 있다. 기존 ADR 투자자의 원주 전환이 예상보다 늘어나 발행 여력이 확보될 경우 국내 본주를 ADR로 전환하는 거래도 활발해질 수 있다. 이 경우 국내 본주 수요 증가와 함께 국내외 가격 차가 빠르게 축소될 가능성이 있다. 이정빈 신한투자증권 연구원은 "29일부터 본주와 ADR 간 상호전환 신청 절차가 시작되지만 실제 가격 괴리 조정 강도는 ADR 신규 발행 규모와 시장 수급에 따라 결정될 것"이라며 "전환 절차와 행정적 마찰이 존재하는 만큼 프리미엄이 즉시 축소되기는 쉽지 않다"고 분석했다. 그러면서 "ADR 프리미엄은 장기적으로 0으로 수렴하기보다 일정 수준 유지되는 특성이 있지만, 과도하게 확대된 구간에서는 축소될 가능성이 높다"며 "프리미엄이 조정되는 과정에서는 ADR 가격 하락보다 국내 본주 상승이 상당 부분을 차지할 가능성이 높다"고 전망했다. 정민희 아리스 연구원도 "ADR의 단기 강세는 상장 초기 공급이 제한된 상황에서 프리미엄이 반영된 결과일 수 있다"며 "장기적으로는 차익거래를 통해 ADR과 원주 가격이 점차 수렴하는 특징을 보일 것"이라고 내다봤다. 이어 "결국 주가 방향을 결정하는 것은 ADR 자체가 아니라 기업의 실적과 성장 모멘텀"이라며 "ADR 프리미엄보다 실적과 인공지능(AI) 메모리 시장 성장성이 중장기 주가를 좌우할 것"이라고 진단했다. plum@newspim.com 2026-07-28 06:00
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전국 곳곳 폭염…중부지방 소나기 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 28일은 전국 곳곳에서 폭염이 이어지고 중부지방을 중심으로 곳에 따라 소나기가 내릴 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방과 경북권은 구름이 많고, 그 밖의 남부지방과 제주도는 대체로 맑은 날씨를 보이겠다. 늦은 새벽부터 오후 사이 중부지방과 경북권에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 화요일인 28일은 전국적인 무더위가 계속되겠다. 중부지방 중심으로 곳에 따라 소나기가 내려 돌풍과 천둥·번개에 유의해야겠다.[사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5~40㎜, 강원 동해안 5~20㎜다. 대전·세종·충남 내륙과 충북, 대구·경북은 5~40㎜다. 울릉도·독도에는 5~20㎜가 예상된다. 아침 최저 기온은 22∼26도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다. 낮 최고 기온은 31∼36도로 예보됐다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 33도 ▲청주 33도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 35도 ▲부산 33도 ▲울산 36도 ▲제주 32도다. 바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지의 농도는 전국이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. yuniya@newspim.com 2026-07-28 06:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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