안민석 교육감 "경기교육대전환, 용기 있게 나아갈 것...5대 개혁안 발표"

AI 핵심 요약beta
- 안민석 경기도교육감이 28일 기자회견에서 경기교육대전환 위한 5대 교육개혁 추진 현황을 발표했다
- 도교육청은 폰 프리 스쿨 전국 확산과 교권보호단 구성, 라스 연계 인성교육 강화 계획을 밝혔다
- 교육장은 공모제와 제2부교육감 공모로 지역에 권한을 환원하고 9월 벽깨기 협약 통해 교육영역을 지역 전체로 확장한다
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'폰 프리 스쿨' 전국 확산 기대...교권보호단 모집 30대 1 경쟁률 돌파
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 안민석 경기도교육감이 "경기교육대전환은 가지 않은 길이지만 가야 할 길이기에 용기를 내어 가보려고 한다"며 강력한 교육개혁 추진 의지를 밝혔다.
경기도교육청은 28일 오전 남부청사에서 출입기자단 대상 기자회견을 열고 '경기교육대전환'을 위한 5가지 핵심 교육개혁안의 추진 현황을 공개했다고 밝혔다. 이번 회견은 취임 이후 한 달간 교육 현장을 둘러보며 수렴한 교육공동체의 목소리를 시정에 반영하기 위해 마련됐다.
안 교육감은 "취임 후 선포한 5가지 핵심 정책은 주저하지 않고 실행하는 '감행'의 자세로 임하겠다"며 주요 진행 상황을 설명했다.
도교육청에 따르면 교육감 1호 결재 사업인 '폰 프리 스쿨'은 교육부 수용 방침에 따라 전국 확산이 기대되고 있다.
교권보호국 신설 전 단계인 '교권보호단' 모집은 30대 1이 넘는 경쟁률을 기록했으며 스마트폰을 자율적으로 내려놓은 학교에는 '라스(RAS) 경기 문예체 교육'을 연계해 인성 교육을 강화할 방침이다.
또한 국내 최초로 도입된 '교육장 공모제'에 이어 '제2부교육감' 공모를 추진해 교육 권한을 지역사회로 환원한다. 오는 9월에는 교육부, 경기도, 31개 시·군 단체장, 25개 교육장이 함께하는 '벽깨기 협약'을 통해 교육의 영역을 지역 전체로 확장할 계획이다.
안 교육감은 핵심 과제인 '폰 프리-라스(RAS)-벽깨기'를 경기교육의 3위일체로 꼽으며 최근 진행된 교육장 공모제 결과를 직접 발표했다.
안민석 교육감은 "학교 문제를 해결하는 첫 단추는 유능한 교육장을 선발하는 것"이라며 "이번 공모의 가장 큰 성과는 교육장의 임명 권한이라는 교육감의 기득권을 내려놓고 지역공동체와 주민에게 권한을 돌려드린 점"이라고 강조했다.
1141world@newspim.com