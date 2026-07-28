가평군, 여름방학 학생 10만보 걷기 챌린지 운영

AI 핵심 요약beta
- 가평군보건소가 28일 여름방학 걷기챌린지를 열었다.
- 가평 초중고생은 8월 22일까지 10만보에 도전한다.
- 완주자에게는 치킨권 등 경품을 추첨해 준다.
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[가평=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 가평군보건소는 오는 8월 22일까지 여름방학을 맞은 지역 초중고 학생들의 건강한 생활습관 형성을 위해 '2026 여름방학 걷기챌린지'를 운영한다고 28일 밝혔다.
이번 챌린지는 방학 기간 학생들이 걷기운동을 생활화하고 목표를 달성한 참가자에게 다양한 경품을 제공해 즐겁게 운동할 수 있도록 마련했다.
참여 대상은 가평지역 초·중·고등학생으로 가평군 공식 걷기 앱인 '워크온'에 가입한 뒤 가평군보건소 아동청소년 커뮤니티에서 '챌린지 참여하기'를 신청하면 되며 참가자는 챌린지 기간 동안 하루 걸음 수 제한 없이 누적 걸음 수로 10만 보 걷기에 도전하면 된다.
목표를 달성한 참가자에게는 추첨후 개별 문자로 뿌링클치킨 교환권(5명), 아이스크림 1만원 교환권(5명), 아이스크림 5000원 교환권(200명)을 증정받게 된다.
다만 거주지역과 활동지역이 가평군으로 확인되지 않거나 동일·유사 아이디 중복 가입, 부정 걸음이나 기계 사용 등 부정한 방법으로 참여한 경우에는 경품 지급 대상에서 제외된다.
가평군보건소 관계자는 "여름방학은 학생들이 건강한 생활습관을 기르기에 좋은 시기"라며 "친구들과 함께 걷기운동을 실천하며 건강도 챙기고 다양한 경품도 받을 수 있는 이번 챌린지에 많은 학생들의 적극적인 참여를 바란다"고 밝혔다.
observer0021@gmail.com