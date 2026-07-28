이천시 "이천사랑지역화폐 잔액조회 앱·전화로 가능"

AI 핵심 요약beta
- 이천시는 28일 이천사랑지역화폐 카드 잔액 조회 안내를 강화했다
- 앱 가입 후 카드관리와 이용내역 선택으로 충전·인센티브 잔액을 확인할 수 있다고 했다
- 고령층 등은 시청과 코나아이 전화상담으로 잔액을 조회하도록 SNS 등으로 홍보할 계획이라고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[이천=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 이천시는 시민들이 이천사랑지역화폐 카드 잔액을 쉽고 편리하게 확인할 수 있도록 잔액 조회 방법 안내를 강화한다고 28일 밝혔다.
경기지역화폐 앱에 회원가입하고 카드를 등록한 이용자는 앱을 실행한 뒤 '카드 관리'와 '이용 내역'을 차례로 선택하면 충전 잔액과 인센티브 잔액을 간편하게 확인할 수 있다.
또 스마트폰 사용이 익숙하지 않거나 앱에서 잔액을 확인하기 어려운 시민은 이천시청 일자리정책과 소상공인활성화팀으로 문의하면 된다.
이외에도 지역화폐 카드사인 코나아이 고객센터를 통해서도 안내받을 수 있으며 고객센터 연결 후 음성안내에 따라 내선번호 2번, 6번, 4번을 차례로 누르면 상담원과 연결된다.
이천시는 앱 이용이 어려운 고령층과 디지털 취약계층이 전화 안내를 이용할 수 있도록 시 누리소통망(SNS)과 시청 블로그 등 다양한 홍보 매체를 통해 잔액 조회 방법을 안내할 예정이다.
시 관계자는 "스마트폰 사용이 어려운 시민도 전화로 지역화폐 잔액을 손쉽게 확인할 수 있도록 안내를 강화하고 있다"며 "가족이나 이웃 중 잔액 조회에 어려움을 겪는 분이 있다면 이번 안내 내용을 함께 알려주시기 바란다"고 말했다.
observer0021@gmail.com