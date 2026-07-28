세종교육청, 학교 내 중도·중복장애학생 의료지원 체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 28일 오케이한방병원과 중도·중복장애학생 의료지원 사업 협약을 맺었다.
- 양 기관은 전문 간호사 파견, 응급상황 의학 자문, 의료지원 운영체계 구축 등에 협력하기로 했다.
- 세종시교육청은 순회 간호 인력 운영과 현장 중심 매뉴얼로 학생 의료지원과 교육권 보장을 강화하겠다고 밝혔다.
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세종형 맞춤 의료 서비스 본격 운영
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 학교 내 중도·중복장애학생의 건강하고 안전한 교육환경을 지원하기 위한 의료 체계를 구축했다.
세종시교육청 특수교육지원센터는 28일 오케이한방병원과 '2026학년도 학교 내 중도·중복장애학생 의료적 지원 사업' 추진을 위한 업무협약을 맺었다고 밝혔다.
시교육청은 이번 협약을 통해 세종형 맞춤 의료지원 서비스를 본격 운영한다.
특히 학교생활 중 인공호흡기 부착, 경관영양 등 지속적인 의료 처치가 필요한 중도·중복장애학생이 안전하게 교육활동에 참여할 수 있도록 전문 간호 인력을 학교에 파견·지원한다.
양 기관은 전문 간호 인력 확보를 비롯해 학교 간호사 파견 지원, 학교 내 응급상황 대응을 위한 의학적 자문과 컨설팅, 의료적 지원 운영체계 구축 등에 긴밀히 협력하기로 했다.
또한 간호 인력이 여러 학교를 순회하며 지원하는 효율적인 운영 체계를 마련하고 병원 실무진의 사전 현장 확인, 학부모와의 소통 창구 일원화 등 현장 중심의 지원 매뉴얼도 구축할 계획이다.
강미애 교육감은 "세종에서 처음 시작하는 중도·중복장애학생 의료지원 사업인 만큼 학교 현장에서 안심하고 활용할 수 있는 촘촘한 지원 체계를 만들어 가겠다"며 "학생들이 의료적 지원 부족으로 교육에서 소외되지 않도록 의료·복지·교육이 함께하는 통합 지원을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com