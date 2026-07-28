BNK경남은행, '디지털화폐 기반 지급결제 서비스 사업자' 신규 지정

AI 핵심 요약beta
- BNK경남은행이 28일 디지털화폐 예금토큰 지급결제 실증사업에 참여했다
- 한국은행 프로젝트 한강 2단계에서 모바일뱅킹 기반 예금토큰 서비스와 각종 기능을 실증한다
- 지자체 보조금·바우처 등 국고금 집행 시범을 통해 공공 분야 활용 가능성과 정산 간소화 효과를 검증한다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행이 디지털화폐 기반 예금토큰 지급결제 실증사업에 참여한다.
경남은행은 금융위원회로부터 '디지털화폐(CBDC) 내 예금 토큰 기반 지급·결제 서비스' 혁신금융서비스 사업자로 신규 지정됐다고 28일 밝혔다.
이에 따라 경남은행은 한국은행이 주관하는 디지털화폐 실증사업 '프로젝트 한강 2단계'에 참여해 모바일뱅킹 기반 예금토큰 서비스를 구축하고 이를 활용한 다양한 금융 서비스 실증에 나설 계획이다.
이번 2단계 사업은 기존 기술 검증을 넘어 실제 이용자와 가맹점이 참여하는 환경에서 서비스 활용 가능성을 점검하는 데 초점이 맞춰졌다. 이용자 지갑 수는 최대 50만 개로 확대되고, 사용처도 소상공인부터 대형 사업장까지 넓어진다.
서비스 기능도 강화된다. 개인 간 송금과 계좌 잔액 부족 시 자동 전환 기능, 생체인증, 현금영수증 발급 등이 포함된다.
특히 지자체 보조금과 바우처 지급 등 국고금 집행 시범사업이 추가돼 공공 분야에서의 활용 가능성도 함께 검증된다. 이를 통해 정산 절차 간소화와 사후 검증 부담 완화, 부정 수급 방지 효과 등이 기대된다.
프로젝트에는 주요 시중은행과 지방은행이 참여하며, 은행은 예금토큰 발행과 고객 서비스 제공을 맡고 한국은행은 디지털화폐 발행과 정산 인프라를 지원한다.
경남은행은 디지털화폐 기반 금융서비스의 상용화 가능성을 확인하고 관련 서비스 확대를 추진할 계획이다.
news2349@newspim.com