경기도미래세대재단, 의정부에 경기북부청년지원센터 개소

AI 핵심 요약beta
- 경기도미래세대재단이 28일 의정부시에 경기북부청년지원센터를 개소했다
- 센터는 경기북부 10개 시군 청년지원센터를 잇는 광역 거점으로 협력·정책 허브 역할을 한다
- 재단은 역량 강화 교육·연계사업·종합상담을 통해 북부 청년 정착과 자립을 지원할 계획이다
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북부 청년의 지역 정착과 자립 지원
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도미래세대재단이 경기 남·북부 간 청년 정책 인프라 격차를 해소하고 북부 청년의 지역 정착과 자립을 지원하기 위해 경기북부청년지원센터를 공식 출범시켰다.
경기도미래세대재단은 28일 의정부시에 경기북부청년지원센터를 개소하고 북부 청년 정책 지원 기능을 본격 가동한다고 밝혔다.
센터는 경기 북부 지역 청년의 정착과 자립을 돕고 남부에 비해 상대적으로 부족한 청년 정책 인프라를 확충하기 위한 거점으로 조성됐다.
경기북부청년지원센터는 경기도미래세대재단 산하 기관으로 고양·파주·의정부·양주·동두천·포천·연천·가평·남양주·구리 등 10개 시·군 청년지원센터를 연결·지원하는 광역 거점 역할을 수행한다. 시·군 청년지원센터 간 협력체계를 구축하고 정책·사업을 연계하는 동시에 각 지역별 청년정책 추진을 지원하는 허브 기능을 담당한다.
재단은 올해 경기북부청년지원센터를 중심으로 시·군 청년지원센터 종사자 역량 강화 교육과 지역 특성을 반영한 연계사업을 추진할 계획이다. 아울러 청년 수요를 반영한 맞춤형 정책 정보를 제공하는 '청년정책 종합상담'도 운영해 북부 청년들이 한 곳에서 다양한 정책 정보를 얻고 상담받을 수 있도록 지원할 방침이다.
김현삼 경기도미래세대재단 대표이사는 "경기북부청년지원센터는 경기북부 시·군 청년지원센터 종사자들이 현장에서 마주하는 다양한 고민을 함께 해결하고 역량을 펼칠 수 있는 든든한 기반이 될 것"이라며 "시·군 청년지원센터와 긴밀히 협력해 경기북부 청년 정책의 시너지를 높여 나가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com