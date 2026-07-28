[프로야구] SSG 이준기·김도현 포함 투수 유망주, '김진욱·이의리 효과' 日 파견

AI 핵심 요약beta
- SSG가 28일 최용준 등 4명을 일본에 파견했다
- 투수 유망주 성장과 1군 전력 강화를 노렸다
- 현지 분석 데이터는 귀국 후 훈련에 활용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=SSG도 일본 단기유학으로 투수 유망주의 성장을 노린다.
SSG는 "28일부터 다음달 10일까지 최용준, 이준기, 김도현, 변건우와 코치진 2명을 일본 '넥스트 베이스 애슬레틱 랩'에 파견한다"고 이날 밝혔다.
넥스트 베이스는 일본 치바현에 위치한 스포츠과학 기반 훈련 시설로, 선수별 투구 메커니즘과 신체 데이터를 정밀 분석해 맞춤형 훈련 방향을 제시하는 기관이다. 롯데 김진욱이 지난 비시즌 기간 단기 연수 후 투구폼이 좋아졌다고 해 화제가 됐다. 이후 KIA 이의리 역시 단기 연수를 받았고 그 효과를 본 덕인지 불펜으로 좋은 모습을 보여주고 있다. 최근 한화 김서현 역시 단기 연수를 다녀온 것으로 전해졌다.
이번 파견은 선수단의 하반기 1군 전력 구축과 미래 유망주의 성장을 조기에 도모하기 위해 마련됐다. SSG는 파견 대상을 향후 1군 전력화 가능성과 성장 잠재력을 종합적으로 고려해 선정했다. 150km/h급 구위를 지닌 파워형 자원부터 안정된 경기 운영 능력을 갖춘 선발 및 불펜 유망주까지 다양한 유형의 선수들로 구성했다. 단기간 프로그램인 만큼 선수별 핵심 과제를 도출하고 귀국 후 곧바로 현장 훈련에 적용할 수 있는 실질적인 피드백 확보에 초점을 맞춘다.
또한 SSG는 현지 분석 데이터를 코칭스태프와 실시간으로 공유하여 선수별 보완 방향을 일관성 있게 유지하고, 향후 마무리캠프와 비시즌 준비 과정에서도 해당 데이터를 지속 활용할 방침이다.
추신수 보좌역은 "선수단의 하반기 1군 투수 뎁스 강화와 미래 전력 육성을 위해 구단 차원의 투자로 이번 파견을 결정하게 되었다. 선수들과 코칭스태프가 첨단 바이오메카닉스 프로그램을 집중적으로 소화하여, 1군 무대에서 팀에 즉시 보탬이 되는 핵심 전력으로 한 단계 더 성장하길 기대한다"고 말했다.
willowdy@newspim.com