'구제역에서 살아 돌아온 돼지' 허범욱 감독, 개봉 앞두고 별세…향년 43세

AI 핵심 요약beta
- 허범욱 감독이 28일 화재 사고 후 숨졌다.
- 향년 43세였고, 다음 달 개봉 앞두고 별세했다.
- ‘구제역에서 살아 돌아온 돼지’는 시사회가 취소됐다.
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 애니메이션 '구제역에서 살아 돌아온 돼지'의 허범욱 감독이 다음 달 개봉을 앞두고 2별세했다. 향년 43세.
28일 인디스토리에 따르면 허 감독은 지난주 화재 사고로 중환자실에 입원해 치료를 받아왔으나 이날 오전 끝내 세상을 떠났다.
1983년 서울 출생인 고인은 한겨레문화센터와 한국영화아카데미 등에서 애니메이션을 공부했다. 지난 2014년 첫 장편 애니메이션 '창백한 얼굴들'로 제30회 홀랜드애니메이션영화제 장편 부문 대상을 받으며 역량을 입증했다.
이어 선보인 두 번째 장편 '구제역에서 살아 돌아온 돼지'는 살처분 현장에서 생존한 돼지와 짐승이 되기를 소망하는 청년의 이야기를 그린 작품이다. 프랑스 안시국제애니메이션영화제 초청을 비롯해 부천국제판타스틱영화제 심사위원 특별언급, 서울독립영화제 장편 애니메이션 최초 최우수작품상 수상 등 국내외 유수 영화제에서 작품성을 인정받았다.
당초 오는 8월 5일 개봉을 앞두고 지난 24일 언론시사회가 열릴 예정이었으나 고인의 사고로 인해 당일 취소된 바 있다.
빈소는 서울 한강성심병원 장례식장 특3호실에 마련됐으며 발인은 오는 30일 오전 8시, 장지는 서울추모공원이다.
taeyi427@newspim.com