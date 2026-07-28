충북농협, 도교육청에 '어린이동산' 4800부 기증

AI 핵심 요약beta
- 충북농협은 28일 충북도교육청에 어린이 교양지 4800부를 기증했다.
- 어린이동산은 도내 초등학교에 연간 보급돼 독서문화 활성화와 창의력 향상에 기여할 것으로 기대된다.
- 충북농협은 장학사업·발전기금·취약계층 지원 등 다양한 교육 사회공헌활동을 이어오고 있다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북농협은 충북도교육청에 월간 어린이 교양지 '어린이동산' 4800부(2400만원 상당)를 기증했다고 28일 밝혔다.
이번 기증은 NH농협은행 충북본부 주관으로 마련됐으며 전달된 '어린이동산'은 도내 초등학교에 연간 보급돼 학생들의 독서문화 활성화와 창의력 향상에 기여할 것으로 기대된다.
이날 전달식에는 윤건영 충북교육감, 이용선 충북농협 총괄본부장, 이봉주 NH농협은행 충북본부장 등이 참석해 미래세대 성장과 지역 교육 발전을 위한 협력 의지를 다졌다.
윤 교육감은 "학생들의 올바른 성장과 독서문화 활성화를 위해 지속적인 관심과 지원을 보내준 충북농협에 감사드린다"며 "지역사회와 함께하는 교육 협력이 더욱 확대되길 기대한다"고 말했다.
이용선 총괄본부장은 "아이들이 책을 통해 꿈을 키우고 바른 인성을 갖춘 미래 인재로 성장하길 바란다"며 "앞으로도 교육 지원과 나눔 활동을 지속적으로 확대하겠다"고 밝혔다.
'어린이동산'은 1984년 창간된 어린이 종합 교양지로 문화체육관광부 '우수 콘텐츠 잡지'에 여러 차례 선정됐다.
한편 충북농협은 이외에도 장학사업, 발전기금 지원, 취약계층 및 다문화가정 학생 지원, 금융교육 등 다양한 사회공헌활동을 이어오고 있다.
baek3413@newspim.com