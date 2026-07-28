구치소서 다툰 인천· 서울 조직폭력배 출소 후 집단 패싸움…경찰 10명 구속 송치

AI 핵심 요약beta
- 인천경찰이 28일 주택가 패싸움 폭력조직원 10명을 구속 송치했다.
- 이들은 지난달 3일 청라동에서 야구방망이로 집단 난투를 벌였다.
- 경찰은 조직폭력 동향을 계속 살피고 재범 차단에 나선다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 도심 주택가에서 집단으로 패싸움을 벌이고 도주한 인천과 서울의 폭력조직원 10명이 경찰에 붙잡혔다.
인천경찰청 광역범죄수사대는 폭력행위 등 처벌에 관한 법률상 범죄단체 구성·활동과 특수상해 혐의로 A씨 등 20대 폭력조직원 10명을 구속해 검찰에 송치했다고 28일 밝혔다.
A씨 등은 지난달 3일 오후 10시께 인천시 서해구 청라동 주택가에서 집단 패싸움을 벌인 뒤 도주한 혐의를 받고 있다.
이들은 인천지역 폭력조직 소속 6명과 서울지역 폭력조직 소속 4명으로 당시 야구방망이 등을 들고 싸움을 벌인 것으로 파악됐다.
이들은 구치소 수감돼 있으면서 상대 조직을 비방했다는 이유로 다툰 후 출소 후 다시 모여 집단으로 싸움을 한 것으로 조사됐다.
경찰은 112 신고로 현장에 출동해 주변 폐쇄회로(CC)TV와 주변 차량 블랙박스 영상을 확보, 수사를 벌여 전국 각지에서 이들 10명을 차례대로 검거했다.
경찰은 조직폭력배의 동향을 계속해 관찰하고 첩보 수집도 강화해 재범 가능성을 차단하는 등 조직폭력 범죄에 엄정 대응할 방침이라고 밝혔다.
hjk01@newspim.com