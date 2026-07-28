안산시 '단원구 일반헤어 뷰티아카데미' 개강...무료 실무 교육

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 27일 단원구지부에서 미용업자 15명 대상 뷰티아카데미 입교식을 열었다.
- 교육은 27일부터 8월25일까지 최신 미용기술과 노무·경영을 전액 무료로 교육한다.
- 안산시는 미용업 종사자 경쟁력 강화를 위해 실질적 지원 체계를 확대하겠다고 밝혔다.
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[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 지난 27일 (사)대한미용사회중앙회 안산시 단원구지부에서 관내 미용업(헤어) 영업자 15명이 참석한 가운데 '2026년 단원구 일반헤어 뷰티아카데미' 입교식을 열었다고 28일 밝혔다.
시에 따르면 지난 2018년부터 운영해 온 안산시 뷰티아카데미는 현장에서 즉시 활용 가능한 최신 미용 기술과 경영 노하우를 전수하는 실무 중심 교육 프로그램이다.
올해 교육은 경기 침체 등으로 어려움을 겪는 소상공인 미용업자들의 전문성과 시장 경쟁력을 강화하는 데 중점을 두었다.
교육은 7월 27일부터 8월 25일까지 매주 월요일과 화요일 하루 4시간씩 총 9회에 걸쳐 전액 무료로 진행된다.
교육과정은 최신 트렌드를 반영한 펌, 커트, 염색 실습을 비롯해 매장 운영 시 필수적인 노무 관리, 점포 경영 전략 등 현장 밀착형 과목으로 구성됐다.
이민근 안산시장은 "미용산업의 환경과 트렌드가 빠르게 변화하고 있는 만큼 꾸준한 기술 연수와 경영 역량 강화가 무엇보다 중요하다"며 "지역 미용업 종사자들이 변화하는 시장에 유연하게 대응하고 경쟁력을 끌어올릴 수 있도록 실질적인 지원 체계를 확대해 나가겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com