추미애 지사, 양평 광탄리유원지찾아 수난사고 예방과 대응체계 점검

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 28일 양평 광탄리유원지를 점검했다
- 여름 휴가철 수난사고 예방과 대응체계를 살폈다
- 경기도는 115곳서 119시민수상구조대를 운영 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[양평=뉴스핌] 안성진 기자 = 추미애 경기도지사가 본격적인 여름 휴가철을 맞아 수난사고 예방과 대응체계를 점검하기 위해 양평군 용문면 광탄리유원지를 찾았다.
추 지사는 28일 광탄리유원지에 배치된 119시민수상구조대를 방문해 근무 인원과 순찰 방식, 사고 발생 시 대응 절차 등을 보고받고 현장 의견을 청취했다고 밝혔다. 이어 양평소방서 주관으로 물에 빠진 사람을 발견한 상황을 가정한 구조 시연을 참관했다. 시연에는 수상 인명구조용 무인서프보드와 재난현장 영상 송출 및 인명구조 지원이 가능한 소방드론이 투입됐다.
추 지사는 이날 "본격적으로 물놀이 계절이 시작됐다. 이런 때 시민의 안전, 도민의 안전, 한 분이라도 지키겠다는 각오로 민관이 함께 해주셔서 진심으로 감사드린다"며 "오늘 모의훈련처럼 빠른 구조를 통해 도민의 생명과 안전을 지킬 수 있을 것 같다"고 말했다.
또한 "도민들께서도 오늘 이 광경을 보시면서 가정마다 물놀이를 나오시더라도 특히 아이들 안전에 만전을 기해주셨으면 좋겠다"며 "안전지킴이가 항상 도민 여러분의 안전을 지켜드리겠지만 각 가정에서도 안전을 스스로 지키겠다는 각오를 갖는 것도 중요할 것 같다"고 덧붙였다.
이날 시연에 사용된 무인서프보드는 최대 7m/s로 운항하며 최대 1000kg까지 견인할 수 있다. 기체가 뒤집혀도 스스로 원상태로 돌아오는 자가복원 기능을 갖춰 구조대원이 직접 접근하기 어려운 상황에서 익수자에게 신속히 접근하는 데 활용된다.
소방드론은 최대 29분 비행이 가능하며 재난현장 영상을 실시간으로 전송하고 인명구조와 물자 운반을 지원한다.
경기도는 수난사고 발생 시 구조대원이 도착하기 전 드론으로 사고지점을 확인하고 구조장비를 전달하거나 드론을 활용해 직접 견인하는 방식으로도 운용할 수 있다고 설명했다.
경기도는 지난 6월 15일부터 오는 9월 15일까지 3개월간 도내 22개 소방서 관할 물놀이 장소 115곳에서 119시민수상구조대를 운영 중이다. 이 가운데 21곳에는 구조대를 상시 배치하고 94곳은 순찰 방식으로 관리한다.
도내 119시민수상구조대에는 수난구조 자격을 갖춘 민간안전요원 등 하루 평균 122명이 근무하며 해변 2곳, 하천 57곳, 저수지 9곳, 강 21곳, 계곡 26곳에서 인명구조, 물놀이 안전계도, 응급처치 교육 등의 활동을 수행하고 있다.
한편 광탄리유원지는 길이 650m, 면적 3만1745㎡ 규모로 강폭은 최소 35m에서 최대 75m, 수심은 최대 8m에 달한다. 연간 약 1만2000명이 물놀이와 차박캠핑 등을 위해 찾고 있으며 2023년부터 2025년까지 최근 3년간 물놀이 관련 사고가 58건 발생했다. 이 기간 인명 사망사고는 발생하지 않았다.
asj7376@newspim.com