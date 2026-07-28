하이브, 2Q 매출 1조4500억…분기 매출 1조원 첫 돌파

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영업이익 1709억…'방탄소년단 컴백 효과' 본격화

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브가 2026년 2분기 매출액 1조4500억원을 기록하며 사상 최대의 분기 실적을 달성했다.

하이브는 28일 2026년 2분기 매출액 1조4500억원, 영업이익 1709억원을 기록했다고 밝혔다. 매출액과 영업이익 모두 분기 기준 사상 최대치이다.

서울 용산구 하이브 사옥의 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

하이브의 분기 기준 매출액이 1조원을 넘어선 것은 처음이며, 분기 영업이익 또한 최초로 1000억원을 돌파했다. 반기 매출액이 2조원을 넘어선 것 또한 사상 최초다.

주요 부문의 세부 실적도 사상 최대치를 경신했다. 특히 아티스트들의 잇딴 컴백과 월드투어의 시작 덕분에 직접 참여형 매출의 강세가 두드러졌다.

직접 참여형 매출에 해당하는 공연 부문이 6477억원, 음반원 부문이 3268억원을 각각 기록했다. 간접 참여형 매출 가운데 MD 및 라이선싱 부문 또한 공연과 동반 상승효과를 나타내며 3106억원으로 사상 최대치를 달성했다.

양적 성장 만큼이나 내실도 다졌다. 전년 동기 대비 2배 이상 매출 성장을 이룩하면서도 두자리 수 영업이익률(11.8%)을 달성하는 데 성공했다.

4월부터 월드투어에 나선 방탄소년단이 2분기 실적의 견인차 역할을 했다. 글로벌 음악 데이터 분석 기업 루미네이트에 따르면 복귀 앨범 '아리랑(ARIRANG)'은 미국 내 바이닐과 CD 앨범 판매량 1위를 기록, 피지컬 앨범 시장 전반의 부흥을 이끌었다. '아리랑'은 대한민국이 미국과 영국에 이은 세계 음악 수출국 3위에 등극하는 데에도 기여했다.

방탄소년단의 월드투어는 공연이 개최되는 지역마다 대규모 경제효과를 불러일으키며 'BTS 노믹스'라는 신조어를 만들어 내기도 했다. 지난 20일(한국시간)에는 월드컵 역사상 최초로 진행된 결승전 하프타임쇼에 등장, 글로벌 아이콘으로서의 영향력과 위상을 뽐냈다.

하이브 뮤직그룹 소속 타 아티스트들의 활동도 다채로웠다. 올 상반기에는 하이브 뮤직그룹의 모든 아티스트들이 신규 앨범을 발매하며 활동을 재개, 글로벌 음악시장에서 두각을 나타내고 있다.

상반기 미국 내에서 가장 많이 팔린 CD 앨범 톱 10가운데 하이브 뮤직그룹 아티스트가 절반을 점유하며 멀티 레이블 전략의 위력을 각인시켰다.

국내 기준(써클차트)으로도 상반기에만 7개 팀의 하이브 뮤직그룹 아티스트들이 밀리언셀러를 달성했다. 올 상반기에 100만장 이상의 앨범을 판매한 하이브 뮤직그룹 아티스트로는 방탄소년단, 투모로우바이투게더, 엔하이픈, 앤팀(&TEAM), 보이넥스트도어, 투어스(TWS), 코르티스가 있었다.

캣츠아이는 '2026 아메리칸 뮤직 어워드'에서 3관왕을 거머쥐며 글로벌 팝 시장의 새로운 아이콘으로 거듭나는 계기를 마련한 데 이어 새 싱글로 음악적 스펙트럼을 넓혀가고 있다.

스트리밍 시장을 통해 견고한 글로벌 팬덤을 구축했음을 입증한 코르티스는 미니 1집 '컬러 아웃사이드 더 라인스(COLOR OUTSIDE THE LINES)'와 미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)'으로만 525만장이 넘는 누적 판매량을 기록했다. MD와 함께 판매되는 형태의 '머치반'이 꾸준히 사랑받은 까닭에 코르티스의 앨범 판매는 연말까지 꾸준히 지속될 것으로 예상된다.

르세라핌, 아일릿, 캣츠아이가 동시 참여한 디지털 싱글 '아이코닉 바이 미스테이크(ICONIC BY MISTAKE)'는 장기 흥행 태세를 유지하고 있다. 빌보드와 스포티파이 차트에서 존재감을 발휘하고 있는 '아이코닉 바이 미스테이크'는 지역과 팬덤을 넘나드는 성과를 나타냈다. 세 팀의 팬덤이 교차 유입되며 각 팀의 시장을 확대하는 것을 넘어 화제성을 기반으로 새로운 팬덤까지 유입시키는 현상으로도 이어졌다.

앨범 활동과 더불어 공연 또한 활발해지고 있다. 하이브 뮤직그룹 아티스트들은 올 상반기에만 12팀이 119회의 공연을 진행했다. 올 하반기에는 200회 이상의 공연이 열릴 예정이다. 지난해에는 10팀이 총 279회의 공연을 개최했으나 올해는 이를 크게 초과할 전망이다.

투어 활동이 증가하면서 관련 MD의 판매 신장 효과, 더 시티 프로젝트와 같은 이벤트에 따른 MD 및 라이선싱 부문의 실적도 늘어날 전망이다.

아티스트들의 활동이 활발해지면서 위버스도 함께 성장하고 있다. 월평균활성이용자수(MAU)가 1분기에 이어 재차 사상 최고치를 경신, 1443만명을 기록했다. 전체 결제 금액과 유료 이용자당 평균 결제금액(ARPPU)도 각각 전분기 대비 두 자리 수인 12%와 24% 성장했다.

이재상 하이브 대표이사는 "하이브는 올 2분기 글로벌 엔터테인먼트 시장을 새롭게 정의하고, 대한민국 문화산업의 핵심 수출 인프라로 기능하는 기업이라는 점을 실적을 통해 입증했다"면서 "이같은 실적은 비즈니스 혁신을 위한 꾸준한 노력의 결과물로서, 향후에도 확장 및 성장 전략을 지속적으로 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

alice09@newspim.com