[씨네톡] '오케이 마담2', 크루즈 위 펼쳐진 통쾌한 한판…액션은 더 커졌다

AI 핵심 요약beta
- 엄정화가 8월 12일 개봉 영화 오케이 마담2에서 전설 요원 미영 역으로 크루즈 액션을 펼쳤다
- 크루즈를 무대로 확장된 추격전과 유머가 전편의 속도감과 시원한 볼거리를 이어갔다
- 엄정화와 악역 최수영의 여성 액션 대결이 핵심 관전 포인트로, 여름 오락영화로 손색없다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 오는 8월 12일 개봉하는 '오케이 마담2'는 한때 전설적인 비밀요원이었지만 지금은 가족을 위해 살아가는 미영이 예상치 못한 사건을 계기로 다시 숨겨둔 본능을 깨우는 코믹 액션 영화다.
6년 전 '오케이 마담'의 무대가 비행기였다면, 이번에는 끝없이 펼쳐진 바다 위 크루즈다. 여전히 꽈배기 가게를 운영하며 백수 남편과 사춘기 딸을 돌보는 평범한 엄마 미영의 일상으로 영화는 시작된다. 전편의 설정을 자연스럽게 이어가면서도 한층 커진 스케일을 예고한다.
가족과 화합의 시간을 보내기 위해 크루즈 결혼식에 참석하려던 미영은 예상치 못한 상황으로 홀로 배에 오르게 되고 영화는 그 순간부터 '오케이 마담'만의 속도감 있는 전개를 쉼 없이 이어간다. 코미디와 액션을 오가는 리듬은 전편을 좋아했던 관객이라면 반가울 만하다.
이번 작품은 비행기라는 제한된 공간에서 벗어나 거대한 크루즈와 드넓은 바다를 무대로 액션의 스케일을 확장했다. 갑판과 객실, 엔진룸을 넘나드는 추격전은 공간을 적극 활용하며 시원한 볼거리를 선사하고 적재적소에 배치된 유머는 긴장감을 적절히 풀어주며 극의 호흡을 끌고 간다.
가장 눈에 띄는 변화는 새로운 인물들의 합류다. 범죄조직의 리더 안야를 맡은 최수영은 첫 악역이라는 점이 믿기지 않을 만큼 강렬한 존재감을 보여준다. 긴 팔다리를 활용한 날렵한 액션과 예측하기 어려운 캐릭터의 결은 기존 작품에서 볼 수 없었던 새로운 얼굴을 만들어낸다. 차가움과 익살스러움을 오가는 연기 역시 인상적이다.
엄정화와 최수영이 펼치는 액션 대결은 이번 작품의 핵심 관전 포인트다. 단순히 화려한 합을 보여주는 데 그치지 않고 두 인물의 성격이 액션 스타일에 그대로 녹아 있어 보는 재미를 더한다. 여성 배우들이 중심이 된 액션이라는 점에서도 신선한 매력을 전한다.
시리즈를 이끌어온 박성웅, 이상윤, 배정남은 익숙한 호흡으로 극의 중심을 단단히 잡는다. 특히 박성웅은 전편보다 한층 능청스럽고 허술해진 석환을 맛깔스럽게 그려내며 자연스럽게 웃음을 끌어낸다. 새롭게 합류한 박진주는 결벽증이 극에 달한 선아를 능청스럽게 소화하며 코미디의 한 축을 담당하고, 려운은 지훈 역으로 극에 긴장감을 불어넣는다. 기존 배우들과 새로운 배우들의 조합은 이질감 없이 어우러지며 시리즈의 분위기를 자연스럽게 이어간다.
'오케이 마담2'는 더 커진 액션과 한층 넓어진 무대 위에서도 전편의 가장 큰 장점이었던 유쾌한 웃음을 잃지 않는다. 묵직한 메시지보다 통쾌한 액션과 부담 없는 웃음을 즐기고 싶은 관객이라면 올여름 극장에서 가볍게 즐기기 좋은 오락영화로 기대해볼 만하다.
taeyi427@newspim.com