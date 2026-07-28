가평군, 지역 현안사업 조기 해결 위한 당정협의회 개최

AI 핵심 요약beta
- 가평군이 27일 국힘과 당정협의회 열어 지역현안 논의했다
- 협의회에서 접경지역 지원 등 10개 핵심사업 설명하고 국도비 지원 요청했다
- 서태원 군수·김용태 의원 등은 협력체계 강화와 국비 확보 약속했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[가평=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 가평군이 지역 현안사업의 조기 해결과 국비 확보 확대를 위해 지역 국회의원과 당정협의회를 열고 공조 강화에 나섰다.
가평군은 지난 27일 군청에서 국민의힘과 '2026년 제1차 당정협의회'를 열고 지역 주요 현안과 내년도 국비 확보 방안을 논의했다고 28일 밝혔다.
군에 따르면 이번 협의회는 민선 9기 출범 이후 처음 열린 당정협의회로 서태원 군수와 간부 공무원, 김용태 국회의원, 김종성 가평군의회 의장, 박영선 경기도의원 등이 참석했다.
군은 이날 협의회에서 접경지역 지원사업, 제2경춘국도 가평역 구간 공법 변경, 광역상수도 연계 공급망 구축 등 지역 발전과 직결된 10개 핵심사업을 설명하고 조기 추진과 국·도비 확보를 위한 지원을 요청했다.
서태원 군수는 "이번 당정협의회가 지역발전을 위한 협력체계를 더욱 공고히 하는 계기가 되길 바란다"며 "군민 삶의 질 향상과 가평의 미래를 위한 핵심사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 부탁드린다"고 말했다.
김용태 국회의원은 "가평군의 주요 현안과 핵심사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 국회와 중앙부처를 잇는 가교 역할을 충실히 하겠다"며 "지역발전에 꼭 필요한 국비 확보와 제도 개선을 위해 당에서도 가평군과 긴밀히 협력하겠다"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com