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국민의힘 '징계 정국' 돌입…거센 반발·윤리위 내홍 속 장동혁 리더십 시험대

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AI 핵심 요약

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  • 국민의힘 윤리위가 28일 진종오·조경태·권영진 의원 징계 절차를 시작했다.
  • 진종오·당내 의원·윤리위원들이 징계 정치·절차 하자를 비판하며 윤리위 내부 갈등도 표면화됐다.
  • 권영진 폭력 논란 징계를 둘러싸고 엄중 처벌과 선처 요구가 공식 회의에서 충돌하며 계파 갈등과 사당화 우려가 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

진종오 "사당화 징계" 반발…김재섭·김용태 '징계 정치' 우려
'정점식 멱살' 권영진 징계 두고 공식석상서 엄중론·선처론 충돌
윤리위 내부 혼란...의사결정과정 두고 윤리위원 간 충돌

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘 중앙윤리위원회가 진종오·조경태·권영진 의원에 대한 징계 절차에 착수했지만 장동혁 대표 체제 하에서의 '징계 정치'를 둘러싼 역풍이 거세질 조짐이다.

28일 정치권에 따르면 징계 대상자의 정면 반발에 이어 국민의힘 의원들도 윤리위의 절차적 정당성과 정치적 중립성에 잇따라 의문을 제기했다. 당 공식 회의에서 엄중론과 선처론이 정면으로 충돌하는 모습도 연출됐다.

여기에 윤리위원들의 사퇴와 위원 간 공개 설전까지 겹치면서, 국민의힘이 지방선거 패배 후 수습과 통합의 모습보다는 '징계 정국'으로 진입하며 혼선이 더 가중되고 있다는 분석이 나온다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 28일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 선출직 공직자 평가혁신 TF 임명장 수여식 및 1차 회의에서 발언을 하고 있다. 2026.07.28 mironj19@newspim.com

◆ '한동훈 지원 사유' 진종오 "사당화 위한 징계" 반발…당 내서 '징계 정치' 우려 목소리

국민의힘 윤리위는 전날 비공개회의를 열고 진종오·조경태·권영진 의원에 대한 징계 절차 개시를 결정했다.

권 의원은 국회 후반기 상임위원회 배정에 항의하는 과정에서 정점식 원내대표의 멱살을 잡은 일로 윤리위에 제소됐다. 조 의원은 당내 국회부의장 후보 경선에서 박덕흠 의원에게 패한 뒤 다른 정당 의원들에게 박 의원의 본회의 선출을 막아달라는 취지의 연락을 했다는 의혹을 받고 있다.

진 의원은 지난 6·3 지방선거와 함께 치러진 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에서 박민식 국민의힘 후보가 아닌 한동훈 무소속 의원을 지원한 일로 징계 절차에 넘겨졌다.

진 의원은 이날 자신의 페이스북에 "보수 재건의 민심을 향해 걸어간 것이 죄라면 그 죄는 기꺼이 받겠다"면서도 "근거 없는 사당화를 위한 징계라면 단호히 맞설 것"이라고 밝혔다.

당내에서도 윤리위가 지도부의 반대파를 겨냥한 수단으로 변질될 수 있다는 비판이 이어졌다.

김재섭 의원은 이날 YTN 라디오에서 윤리위원 5명 가운데 3명만 참석해 징계 절차를 개시한 점을 지적하며 "결론을 정해놓은 듯 다소 무리하게 진행되는 결과는 징계 대상자나 지지자들을 납득시키기 어려울 것"이라고 말했다.

김 의원은 "어느 순간 윤리위가 누군가의 칼이 되고 누군가의 사냥개가 돼 움직이는 것은 좋은 현상이 아니다"라며 "윤리위 구성이나 징계 절차에 하자가 전혀 없어야 한다"고 강조했다.

진종오 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 윤리위 내부도 혼란...징계 기준·의사결정 과정 놓고 윤리위원 간 충돌도

김용태 의원도 KBS 1라디오에서 "윤리위 결정이 국민 상식보다 강성 당원들이 원하는 방향으로 가는 것 아니냐는 의구심이 든다"며 "징계 정치가 당권 강화 수단으로 사용돼서는 안 된다"고 했다.

그는 진 의원에 대해서도 "무소속 후보를 지원했다는 단편적인 장면 하나만으로 징계를 검토하는 것은 당내에 생각이 다른 정치인을 구속하려는 수단으로 작용할 수 있다"고 우려했다.

윤리위 내부 갈등도 징계 절차의 변수로 떠올랐다. 당초 7명이던 윤리위원은 최근 위원 2명이 잇따라 사퇴하면서 5명으로 줄었다. 전날 회의에는 이 가운데 3명만 참석해 징계 절차 개시를 의결했다.

우종환 부위원장과 황경성 윤리위원은 윤민우 위원장과 정경욱 위원을 겨냥한 공개 성명을 내고 "'충성맹세용' 당 대표 비난 징계기준안 발표에 대해 사과하라"고 요구했다. 징계 기준과 의사결정 과정을 놓고 윤리위원들이 공개적으로 충돌하면서 추가 파행 가능성도 배제하기 어렵게 됐다.

한편 진 의원에 대한 징계를 계기로 한동훈 의원을 지원하거나 지도부를 비판해온 다른 친한(친한동훈)계 인사들에게까지 징계 범위가 확대될 가능성도 주목된다.

권영진 국민의힘 의원 [사진 = 뉴스핌 DB]

◆ '정점식 멱살' 권영진 징계 놓고 공식 회의서도 엄중론·선처론 충돌

권영진 의원에 대한 징계 수위를 놓고서는 엄중론과 선처론이 엇갈렸다. 이날 국민의힘 원내대책회의에서는 의원들이 공개적으로 상반된 주장을 내놓으며 충돌했다.

조은희 의원은 권 의원의 언행이 잘못됐다고 전제하면서도 "징계가 목적이 되어서는 안 된다"고 강조했다. 이어 "잘못에는 책임이 따르되 진심 어린 반성과 사과를 할 때는 다시 함께 갈 수 있는 기회를 줘야 한다"고 말했다.

반면 유영하 의원은 "자기 소속 정당의 원내대표에게 폭력을 행사한 것을 관용이나 동지라는 이유로 넘어가는 일은 절대 있어서는 안 된다"고 맞섰다.

유 의원은 "이번 사태를 관용으로 넘어가고 동지니까 감싸주는 정당은 존재할 수 없다"며 "단호히 책임을 물어야 하고 그 책임은 엄격해야 한다"고 강조했다.

양향자 최고위원도 이날 채널A '정치시그널'에서 "정치인이 의견이 다르다는 이유로 폭언과 물리력을 행사한다면 정치가 아니라 민주주의에 대한 모욕"이라며 "사실관계를 명확히 확인한 뒤 당헌·당규에 따라 원칙대로 가장 신중하고 엄중하게 처리해야 한다"고 말했다.

반면 정 원내대표는 권 의원의 사과를 받아들였다며 개인적으로 선처를 바란다는 입장을 밝혔다. 정 원내대표는 이날 SBS 라디오에서 "권 의원이 직접 방을 방문해 사과했고 개인적으로 받아들였다"며 "개인적인 문제는 다 해결됐다"고 말했다.

이어 "원내 구성원 한 분을 탈당시키거나 제명해야 한다는 이야기를 제가 어떻게 할 수 있겠느냐"며 "개인적인 입장에서는 선처했으면 좋겠다"고 했다.

5선 중진인 권영세 의원도 전날 CBS 라디오 '박재홍의 한판승부'에서 "개인 간 갈등인 만큼 피해 당사자가 사과를 받아들였고 권 의원도 큰 교훈을 얻었을 것"이라며 "이 정도에서 마무리하는 것이 좋다"고 밝혔다.

권영세 의원은 제명 등 중징계 요구에 대해서도 "사과 이전에 나온 이야기"라며 "당사자 간 앙금이 풀린 만큼 최고위원들도 한 번 더 생각해보는 것이 좋겠다"고 했다.

윤리위는 향후 세 의원에게 소명 기회를 부여한 뒤 징계 여부와 수위를 결정할 예정이다. 징계는 경고와 당원권 정지, 탈당 권유, 제명 등으로 나뉜다.

그러나 윤리위 내부의 파열음에 당 공식 회의에서까지 공개 충돌이 벌어지면서 장 대표 체제에서의 기강 확립 시도가 오히려 계파 갈등과 사당화 논란을 키울 수 있다는 우려가 나온다.

oneway@newspim.com

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29일부터 SK하닉 본주·ADR 전환 허용 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 오는 29일부터 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)와 SK하이닉스 국내 보통주(본주) 간 상호 전환이 허용된다. 그동안 차익거래가 막혀 유지됐던 국내 본주와 ADR 간 가격 차가 조정받을 수 있는 여건이 마련되는 것이다. 다만 시장에서는 전환이 시작되더라도 실제 차익거래는 제한적일 가능성이 크다는 분석이 나온다. ADR 발행 한도가 대부분 소진된 것으로 알려진 데다, 기존 ADR 투자자가 먼저 원주로 전환해야 새로운 ADR 발행이 가능하기 때문이다. 27일 금융투자업계에 따르면, 오는 29일 SK하이닉스 ADR 기초주식 1779만주가 국내 증시에 추가 상장된다. 이후 국내 SK하이닉스 원주를 ADR로, ADR을 다시 원주로 바꾸는 상호 전환이 허용된다. SK하이닉스.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.09 mj72284@newspim.com ADR은 미국 투자자가 달러로 국내 기업 주식을 거래할 수 있도록 만든 예탁증서다. 그동안은 국내 주식을 ADR로 바꾸거나 ADR을 본주로 교환할 수 없었기 때문에 두 시장의 가격이 크게 벌어져도 이를 이용한 차익거래는 불가능했다. 하지만 앞으로는 국내 시장에서 본주를 매입해 ADR로 전환한 뒤 미국 시장에서 매도하는 거래가 가능해지면서 양 시장 간 가격 차를 활용한 차익거래도 가능해진다. 반대로 ADR 가격이 낮아질 경우 ADR을 본주로 교환하는 거래도 가능하다. 본주와 ADR 간 전환이 원활하게 이뤄질 경우 국내에서는 원주 매수세가 유입되고, 미국에서는 ADR 공급이 늘어나면서 양 시장의 가격 차가 점진적으로 좁혀질 수 있다는 분석이 나온다. 그간 국내 본주와 미국 ADR의 주가 흐름은 계속 엇갈렸다. SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 SK하이닉스 본주는 218만원에서 181만6000원으로 16.69% 하락했다. 반면 ADR은 168.01달러에서 154.57달러로 8.0% 하락하는 데 그쳤다. 이 기간 국내 증시 변동성이 심화하면서 이른바 '삼전닉스' 레버리지 ETF에서 탈출해 서학개미로 전환한 개미 투자자들의 SK하이닉스 ADR 구매세도 상당하다. 한국예탁결제원에 따르면, SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 국내 투자자는 6억7555만달러(약 9900억원)를 순매수했다. 미국 주식 가운데 순매수 1위를 기록한 것이다. 서학개미의 행동에 제임스 매킨토시 월스트리트저널 선임 시장 칼럼니스트는 "2주 전 SK하이닉스 ADR이 상장된 이후 프리미엄은 16~51%까지 치솟았다"라며 "미국 투자자들은 한국 기업의 주식을 직접 거래해줄 증권사를 찾는 수고를 덜기 위해 엄청나게 높은 가격을 지불하고 있다"고 경고했다. 그는 "일반적인 ADR이라면 금요일에 나타난 29% 수준의 프리미엄은 헤지펀드들이 한국에서 주식을 사서 ADR로 바꾸는 동시에 미국에서 ADR을 공매도하게 만드는 요인"이라며 "하지만 본주를 ADR로 전환하는 것이 원천적으로 불가능하기 때문에 프리미엄이 더 커질 경우 투자자들은 큰 손실을 입을 수 있다"고 경고한 것이다. 시장에서도 본주와 ADR 간 실제 전환이 얼마나 이뤄질지를 관건으로 꼽고 있다. 핵심 변수는 ADR 발행 한도다. 본주를 ADR로 전환하려면 새로운 ADR을 발행해야 한다. 그러나 ADR은 정해진 발행 한도 내에서만 추가 발행이 가능하다. 현재는 상당수 한도가 이미 사용된 상태다. 또 기존 ADR 투자자가 본주 전환을 선택할 유인이 크지 않다는 점도 고려해야 한다. 현재 미국 시장에서는 ADR이 국내 본주보다 높은 가격에 거래되고 있기 때문에, 굳이 저평가된 원주로 교환할 이유가 많지 않다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습 [사진 = 뉴스핌DB] 다만 일각에서는 시장 상황에 따라 시나리오는 달라질 수 있다고 보고 있다. 기존 ADR 투자자의 원주 전환이 예상보다 늘어나 발행 여력이 확보될 경우 국내 본주를 ADR로 전환하는 거래도 활발해질 수 있다. 이 경우 국내 본주 수요 증가와 함께 국내외 가격 차가 빠르게 축소될 가능성이 있다. 이정빈 신한투자증권 연구원은 "29일부터 본주와 ADR 간 상호전환 신청 절차가 시작되지만 실제 가격 괴리 조정 강도는 ADR 신규 발행 규모와 시장 수급에 따라 결정될 것"이라며 "전환 절차와 행정적 마찰이 존재하는 만큼 프리미엄이 즉시 축소되기는 쉽지 않다"고 분석했다. 그러면서 "ADR 프리미엄은 장기적으로 0으로 수렴하기보다 일정 수준 유지되는 특성이 있지만, 과도하게 확대된 구간에서는 축소될 가능성이 높다"며 "프리미엄이 조정되는 과정에서는 ADR 가격 하락보다 국내 본주 상승이 상당 부분을 차지할 가능성이 높다"고 전망했다. 정민희 아리스 연구원도 "ADR의 단기 강세는 상장 초기 공급이 제한된 상황에서 프리미엄이 반영된 결과일 수 있다"며 "장기적으로는 차익거래를 통해 ADR과 원주 가격이 점차 수렴하는 특징을 보일 것"이라고 내다봤다. 이어 "결국 주가 방향을 결정하는 것은 ADR 자체가 아니라 기업의 실적과 성장 모멘텀"이라며 "ADR 프리미엄보다 실적과 인공지능(AI) 메모리 시장 성장성이 중장기 주가를 좌우할 것"이라고 진단했다. plum@newspim.com 2026-07-28 06:00
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전국 곳곳 폭염…중부지방 소나기 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 28일은 전국 곳곳에서 폭염이 이어지고 중부지방을 중심으로 곳에 따라 소나기가 내릴 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방과 경북권은 구름이 많고, 그 밖의 남부지방과 제주도는 대체로 맑은 날씨를 보이겠다. 늦은 새벽부터 오후 사이 중부지방과 경북권에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 화요일인 28일은 전국적인 무더위가 계속되겠다. 중부지방 중심으로 곳에 따라 소나기가 내려 돌풍과 천둥·번개에 유의해야겠다.[사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5~40㎜, 강원 동해안 5~20㎜다. 대전·세종·충남 내륙과 충북, 대구·경북은 5~40㎜다. 울릉도·독도에는 5~20㎜가 예상된다. 아침 최저 기온은 22∼26도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다. 낮 최고 기온은 31∼36도로 예보됐다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 33도 ▲청주 33도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 35도 ▲부산 33도 ▲울산 36도 ▲제주 32도다. 바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지의 농도는 전국이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. yuniya@newspim.com 2026-07-28 06:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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