박완수 경남지사 "폭염·가뭄 대응 강화…인명 피해 제로 목표"

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- 경남도는 28일 폭염·가뭄 비상회의를 열어 인명피해 제로를 목표로 현장 대응 강화를 지시했다.
- 폭염 취약계층과 야외근로자 보호, 농업·축산·수산 분야 피해 최소화를 위해 무더위쉼터 확대와 실질적 점검을 추진했다.
- 밀양·창녕 등 시군의 농업용수·저수지 지원 요청에 적극 대응하고 도·시군·유관기관 협력을 통해 도민 피해 최소화에 행정력을 집중하기로 했다.
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농업·축산·수산 피해 최소화 지원
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 폭염 중대경보와 가뭄 확산 속에 인명 피해 '제로'를 목표로 한 현장 대응 강화에 나섰다.
경남도는 28일 오전 도청 재난안전대책본부에서 박완수 도지사 주재로 폭염·가뭄 비상대책회의를 열고 분야별 대응 상황을 점검하고 장기화에 대비한 추가 대책을 논의했다.
박 지사는 모두발언에서 "지금의 폭염과 가뭄은 도민의 생명과 직결된 엄중한 재난 상황"이라며 "행정의 최우선 목표는 단 한 명의 인명 피해도 발생하지 않도록 하는 것"이라고 강조했다.
폭염 취약계층 보호와 관련해는 "온열질환 사망자의 대부분이 고령층에서 발생하는 만큼 마을방송, 현장 예찰, 전화 안부 확인을 형식적으로 하지 말고 실제 효과가 나타나도록 현장 중심으로 철저히 집행해 달라"고 주문했다. 이어 "특히 한낮 논밭 작업 자제 계도는 아무리 강조해도 지나치지 않다"고 덧붙였다.
건설현장과 산림작업장, 전통시장 등 야외 근로자 보호에 대해서는 "휴식시간 보장과 작업 자제가 현장에서 실질적으로 이행되는지 시군과 함께 매일 점검해 달라"고 지시했다.
가뭄과 고수온 대응과 관련해서는 농업·축산·수산 전반에 대한 행정력 집중을 당부했다. 박 지사는 "농업용수 지원과 가축 폐사 방지, 어업 분야 고수온 피해 최소화를 위해 행정·재정적 지원을 아끼지 말고 시군 및 유관기관과 긴밀한 협력체계를 유지해 달라"며 "모든 공직자는 비상한 각오로 현장을 한 번 더 살피고 적극적으로 대응해 달라"고 말했다.
이날 회의에는 행정부지사와 도 실·국·본부장, 도내 전 시군 단체장은 물론 창원기상대, 한국농어촌공사, 한국수자원공사, 육군 제39보병사단 등 유관기관 관계자가 참석했다. 참석자들은 기상 전망, 폭염·가뭄 대응 현황, 향후 대응 계획을 공유하고 기관별 협력 방안을 점검했다.
현재 경남은 6개 시군에 폭염 중대경보가 발효되는 등 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 상태다. 경남도는 지난 26일부터 폭염 위기경보 '심각' 단계에 따라 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동하고 있다.
도는 무더위쉼터 운영을 확대해 폭염 취약계층 보호에 나서고 있다. 평일에는 무더위쉼터 운영시간을 오후 10시까지 연장하고 그간 운영하지 않던 주말에도 오전부터 저녁까지 추가 개방해 쉴 곳을 확보했다. 동시에 폭염저감시설 운영, 취약계층 안부 확인, 영농작업장 예찰, 마을방송 확대 등을 통해 현장 중심 대응을 강화하고 있다.
회의에서는 폭염 대응과 함께 농업용수 및 생활용수 관리, 양식장 고수온 대응, 건설현장과 야외근로자 안전관리, 취약계층 보호, 학교와 공공시설 안전관리 등 분야별 추진 상황을 세부 점검했다. 폭염과 가뭄이 장기화할 경우를 대비한 추가 대응 체계도 함께 논의했다.
박 지사는 시군의 현장대응 애로사항을 청취하고, 농업용 저수지 공급 부족을 겪고 있는 밀양시의 농업용수 공급시설 설치, 가뭄대책사업비 지원 요청과 창녕군의 저수지 준설과 용수개발사업 건의에 대한 적극 지원을 지시했다.
도·시군·유관기관 간 협력체계를 상시 유지해 도민 피해를 최소화하는 데 행정력을 집중한다는 계획이다.
news2349@newspim.com