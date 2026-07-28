美半导体股暴跌引发连锁反应 韩股市早盘重挫触发程序化交易暂停机制

纽斯频通讯社首尔7月28日电 受美国半导体板块大幅下跌影响，韩国股市28日开盘后大幅走低。韩国综合股价指数（KOSPI）和创业板指数（KOSDAQ）盘初先后触发卖出程序化交易暂停机制，三星电子、SK海力士等半导体权重股大幅下跌。

图为28日，位于首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所数据显示，截至28日上午9时7分，KOSPI报6371.42点，较前一交易日下跌384.33点，跌幅5.69%；KOSDAQ报735.79点，较前一交易日下跌29.07点，跌幅3.80%。

韩国交易所于当天上午9时6分2秒启动KOSPI卖出程序化交易暂停机制，随后于9时14分47秒启动KOSDAQ卖出程序化交易暂停机制。

分析认为，美国半导体股大幅下跌是韩国股市当天承压的主要原因。上周，美光科技股价累计下跌7.0%，英特尔下跌7.9%，费城半导体指数下跌4.3%。此外，中国存储芯片企业长鑫存储上市后，部分资金流向中国半导体板块也对韩国半导体板块形成压力。

Kiwoom证券表示，美伊局势缓和推动国际油价和利率回落，本应有利于股市表现，但受美国半导体股走弱影响，韩国股市预计仍将承压低开。

上午交易时段，韩国半导体及科技权重股普遍下跌。其中，三星电子下跌6.69%，SK海力士下跌8.86%，SK Square下跌8.94%，三星电机下跌10.03%，三星电子优先股下跌5.51%，现代汽车下跌4.84%，LG新能源下跌3.15%；市值排名靠前的个股中，仅三星生物制剂上涨1.23%。

此外，当天首尔外汇市场韩元对美元汇率报1美元兑1468.8韩元，较前一交易日上涨3.6韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社