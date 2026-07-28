정해인·하영, 달콤한 동거 로맨스…'이런 엿같은 사랑' 커플 스틸 공개

AI 핵심 요약beta
- 넷플릭스가 8월7일 정해인·하영 로맨틱 코미디를 공개했다
- 기억 잃은 검사와 자칭 남친 복싱 코치의 동거 로맨스를 담았다
- 두 배우는 끈끈한 ‘엿’ 같은 사랑과 성장 서사를 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'이 정해인과 하영의 설렘 가득한 로맨스를 예고했다.
오는 8월 7일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'은 기억상실에 걸린 검사 고은새(하영)와 자칭 남자친구라 우기는 복싱 코치 장태하(정해인)의 설렘 찐득한 동거 생활을 그린 로맨틱 코미디다.
떼려야 뗄 수 없는 두 남녀의 인연에서 시작된 유쾌하고 달콤한 '단짠' 로맨스를 기대케 한다. 무엇보다 중독성 강한 '아는 맛' 순정 로맨스를 선보일 정해인과 하영의 조합에 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.
그런 가운데 장태하와 고은새로 완벽 변신한 정해인과 하영의 커플 스틸컷이 공개됐다. 장태하, 고은새의 특별한 관계성을 미리 엿볼 수 있는 타임라인이 담겨 호기심을 자극한다. 먼저, 낯선 시골 병원에서 마주한 두 사람의 첫 만남이 눈길을 끈다. 모종의 사건으로 기억을 잃은 검사 고은새 앞에 나타난 어딘가 수상한 '남자친구' 장태하. 당황함도 잠시 장태하에게 입을 맞추는 고은새의 모습이 포착돼 흥미를 유발한다. 이어 한결 가까워진 두 사람의 모습은 변화를 짐작게 한다. 어느새 서로에게 향하는 다정한 눈빛, 성큼 다가선 초밀착 스킨십이 설렘 지수를 높인다. 첫 만남부터 예측 불가한 동거 생활까지, 엿마을에서 남다른 인연을 이어 나갈 이들의 관계가 어떻게 변화해 나갈지 귀추가 주목된다.
두 배우는 처음 연기 호흡을 맞춘 소감을 전했다. 정해인은 "하영 배우는 연기에 대한 열정과 긍정적인 에너지가 정말 큰 배우라는 인상을 받았다. 고은새라는 캐릭터를 섬세하게 표현해 줘서 연기하는 내내 많은 도움을 받았다"라고 전했다. 하영 역시 "정해인 배우에게 많은 것들을 배웠다. 같은 대사를 하더라도 어떻게 하면 두 인물이 사랑스럽게 보일지, 더 설레고 아름다운 장면을 만들 수 있을지 늘 함께 고민하며 제 의견을 물어봐 주셨다. 이런 과정들이 연기에 큰 도움이 됐다"라고 밝혀 기대를 더했다.
장태하와 고은새의 관계를 관통하는 키워드를 '엿'이라고 꼽은 정해인은 "엿은 온도가 올라갈수록 더 끈끈하게 달라붙는다. 장태하와 고은새 역시 시련이 찾아올수록 더 단단하게 서로를 붙잡고 함께 극복해 내는 관계라고 생각하기 때문"이라고 설명했다. 이어 "장태하와 고은새는 서로를 만나 조금씩 변화하고 성장해 가는 인물들이다. 여러 역경과 시련을 겪으며 서로를 더욱 굳게 믿고 의지하게 되는 과정을 주목해 주시면 좋겠다"라고 강조했다.
하영은 "우연으로 시작해 필연으로 이어지는 두 사람의 사랑이 엇갈리고 부딪히기도 하면서 엿처럼 끈끈하게 얽히게 되는 과정을 집중해서 시청해 주신다면 진한 달달함을 느끼실 수 있을 것"이라며 "고은새의 폭발하는 에너지와 장태하의 우직함이 어떻게 상호작용 되는지를 지켜봐 달라"고 전했다.
한편, '이런 엿같은 사랑'은 8월 7일 오직 넷플릭스에서 만날 수 있다.
moonddo00@newspim.com