李在明与巴西总统卢拉举行会谈 宣布深化战略伙伴关系

纽斯频通讯社首尔7月28日电 正在对巴西进行国事访问的韩国总统李在明当地时间27日与巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦举行会谈。双方宣布将2026年定为韩巴战略伙伴关系跃升元年，并就深化经贸、产业、能源、科技、人文等领域合作达成共识。

韩国总统李在明（左）与巴西总统卢拉合影。【图片=KTV截图】

李在明当天在巴西利亚总统官邸举行的联合记者会上表示，双方将依托已启动的韩巴经济与贸易委员会，进一步扩大贸易和投资合作，并将合作领域拓展至国防工业、航空航天、关键矿产、数字经济等新兴产业。双方当天签署《产业技术合作谅解备忘录》，并决定建立由韩国总统府政策室长和巴西副总统牵头的直接沟通机制，以推动合作项目加快落实。

双方一致认为，应加强资源和能源领域战略合作，并扩大关键矿产供应链全产业链合作。李在明表示，双方将依托能源合作谅解备忘录，进一步拓展清洁能源和能源转型领域合作，为韩国企业建立更加稳定的原材料供应基础。

在先进制造业和未来产业合作方面，双方决定于今年下半年成立韩巴国防产业联合委员会，并推动签署《军事和国防机密信息保护与交换协定》。李在明表示，韩国空军即将引进的巴西C-390运输机采用韩国企业生产的零部件，是两国国防工业合作的重要成果，希望双方进一步深化防务产业合作。

双方还同意加强航天、半导体等高技术产业合作。在人文交流方面，双方签署电影合作、体育合作谅解备忘录及教育合作协议，表示将进一步扩大青年交流，并支持韩国文化、美妆和食品等产业在巴西市场的发展。

两国领导人还就国际和地区问题交换意见。李在明介绍了韩国政府推动韩半岛和平与无核化的政策理念，卢拉表示支持韩半岛无核化和实现半岛和平。

双方还一致认为，在全球贸易不确定性增加背景下，应尽快推动韩国与南方共同市场贸易协定谈判取得进展。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社