尹锡悦违反选举法案一审获刑1年半缓期3年执行

纽斯频通讯社首尔7月28日电 韩国首尔中央地方法院27日就前总统尹锡悦涉嫌违反《公职选举法》案作出一审判决，认定其在第20届总统选举期间公布虚假事实，判处有期徒刑1年6个月、缓期3年执行。

图为韩国前总统尹锡悦9日结束调查后前往首尔拘留所。【图片=纽斯频通讯社】

首尔中央地方法院刑事合议第21庭当天表示，尹锡悦作为第20届总统选举国民力量党候选人竞选期间，曾两次公布虚假事实，违反《公职选举法》。作为总统选举主要候选人，尹锡悦为获取选举利益公布虚假事实，其中涉及"乾津法师"全成培（音）相关发言情节"性质十分严重"。

这是尹锡悦目前涉及的8起案件中的第6起一审判决。其余案件包括涉嫌滥用职权妨碍权利行使、涉嫌帮助前国防部长官李钟燮逃避调查等案件，目前仍在审理中。

根据韩国《公职选举法》规定，总统候选人当选或得票率达到15%以上，可由中央选举管理委员会全额补偿竞选费用。但若有关人员在当选后因违反《选举法》被判处罚金100万韩元及以上，且相关判决最终生效，其所属政党须全额退还补偿款。

尹锡悦律师团当天发表声明，对一审判决表示遗憾，认为法院在事实认定及法律适用方面存在重大错误并表示将提起上诉，在二审中就事实认定和法律适用问题继续进行抗辩。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社