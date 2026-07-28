교육부·IBK기업은행·거점국립대, 기술사업화·창업 지원 협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 교육부는 28일 IBK기업은행·거점국립대 9개교와 기술이전·창업 지원 업무협약을 맺었다
- IBK는 지역혁신 모펀드를 통해 대학 주도 벤처펀드 조성액의 20% 이내 최대 30억원을 매칭 출자한다
- 교육부는 전주기 기술사업화 체계 강화와 지역대학 기반 창업 생태계 활성화를 지원할 방침이다
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지역 창업 생태계 활성화·일자리 창출 목적
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부는 28일 서울 IBK기업은행 본점에서 IBK기업은행, 전국 거점국립대학 9개교와 함께 대학 기술이전·사업화 및 창업 지원을 위한 업무협약을 체결한다고 밝혔다.
이번 협약에는 강원대, 경북대, 경상대, 부산대, 전남대, 전북대, 제주대, 충남대, 충북대 등 9개 거점국립대가 참여한다.
정부와 금융권, 지역대학이 협력 체계를 구축해 대학이 보유한 우수 기술의 시장 이전과 사업화를 촉진하기 위해 추진됐다.
협약에 따라 대학이 주도해 벤처펀드를 조성할 경우 IBK기업은행이 조성 예정인 'IBK지역혁신 모펀드(가칭)'를 통해 대학별 펀드 조성 금액의 20% 이내 최대 30억 원까지 매칭 출자를 지원할 계획이다.
해당 모펀드는 비수도권 지역 벤처투자 활성화를 위해 2026년 하반기 조성될 예정이다.
또 대학 내 학생·교원 창업기업과 지역 스타트업은 IBK기업은행의 창업 육성 플랫폼 'IBK창공'을 통해 맞춤형 창업 교육과 투자 유치 기회 등을 지원받게 된다.
교육부는 이번 협약을 계기로 대학 연구성과가 기술이전, 창업, 투자, 기업 성장으로 이어지는 전주기 기술사업화 체계를 강화하고 지역대학 기반의 창업 생태계 활성화를 지원할 방침이다.
특히 학생과 교원이 창업한 유망 기업을 발굴·육성하기 위해 협약 기관 간 협력을 확대할 계획이다.
최교진 교육부 장관은 "대학의 우수한 기술과 IBK기업은행의 투자·창업보육 역량이 결합되어, 지역대학 중심의 혁신 기술사업화 생태계가 조성될 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "이번 협약이 지역의 창업 초기 기업(스타트업) 육성과 양질의 일자리 창출을 이끌고, 지역 산업의 경쟁력을 높이는 데 일조할 것으로 기대한다"고 밝힐 예정이다.
hyeng0@newspim.com