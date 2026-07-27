거제시, 대규모 민간투자사업 점검…행정 지원 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 거제시는 27일 대규모 민간투자사업 보고회를 열었다
- 기업혁신파크 등 주요 사업 현안과 애로사항을 점검했다
- 인허가 지연 등 문제 개선과 행정 지원 강화키로 했다
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행정 지원 강화 및 소통 방안
[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 거제시가 주요 민간투자사업 추진 상황을 점검하고 지원 방안을 모색했다.
거제시는 27일 시청 부시장실에서 '대규모 민간투자사업 추진사항 검토 보고회'를 열고 주요 사업의 진행 상황과 현안을 점검했다고 밝혔다.
이날 보고회에는 민기식 부시장을 비롯한 시 관계자와 사업 시행사 관계자들이 참석해 사업별 쟁점과 대응 방안을 논의했다.
점검 대상은 기업혁신파크, 소동 휴양콘도미니엄, 장승포 유원지, 해금강 휴양시설 등 관내 주요 민간투자사업이다. 시는 각 사업의 추진 현황을 점검하고 현장 애로사항을 청취했다.
인허가 지연, 각종 규제, 기반시설 부족 등 사업 추진 과정에서 발생하는 문제를 중심으로 개선 방안을 논의했다. 관련 부서 간 협업을 통해 행정절차를 단축하는 등 실질적인 지원책을 마련하기로 했다.
소송 중이거나 중단된 사업에 대해서는 원인을 분석해 대응 방안을 마련하고 시행사와의 소통을 강화해 사업 정상화를 유도할 방침이다.
민기식 부시장은 "민간투자사업은 지역 경제와 관광·산업 기반 확충과 직결된다"며 "사업 지연 요인을 사전에 점검하고 행정 지원을 강화해 사업 추진에 차질이 없도록 하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com